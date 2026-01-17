https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-proschanie-s-vladykoy-lazarem-sostoitsya-v-aleksandro-nevskom-sobore-1152463968.html
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и
2026-01-17T11:39
2026-01-17T11:39
2026-01-17T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и 19 января. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Отпевание архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16:00, добавили в митрополии.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни.Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
