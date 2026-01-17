https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-proschanie-s-vladykoy-lazarem-sostoitsya-v-aleksandro-nevskom-sobore-1152463968.html

В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе

В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе - РИА Новости Крым, 17.01.2026

В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе

Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T11:39

2026-01-17T11:39

2026-01-17T11:39

владыка лазарь

крым

крымская митрополия

утраты

православие

религия

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135154288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1126fb83f923054428d4b615a4011bbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и 19 января. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Отпевание архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16:00, добавили в митрополии.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни.Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владыка лазарь, крым, крымская митрополия, утраты, православие, религия, общество, новости крыма