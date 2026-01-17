Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-proschanie-s-vladykoy-lazarem-sostoitsya-v-aleksandro-nevskom-sobore-1152463968.html
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T11:39
2026-01-17T11:39
владыка лазарь
крым
крымская митрополия
утраты
православие
религия
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135154288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1126fb83f923054428d4b615a4011bbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и 19 января. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Отпевание архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16:00, добавили в митрополии.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни.Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135154288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_815568efdf46d6bfbe2e17dda3df87bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владыка лазарь, крым, крымская митрополия, утраты, православие, религия, общество, новости крыма
В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе

В Крыму прощание с Владыкой Лазарем пройдет в Александро-Невском соборе Симферополя

11:39 17.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКафедральный Александро-Невский собор
Кафедральный Александро-Невский собор - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе. Службы запланированы на 17, 18 и 19 января. Об этом сообщили в Крымской митрополии.
"Прощание с владыкой Лазарем состоится 17 января с 20:00 в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора; 18 января в течение дня – нижний храм кафедрального Александро-Невского собора; 19 января с 13:00 – верхний храм кафедрального Александро-Невского собора", - сказано в сообщении.
Отпевание архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16:00, добавили в митрополии.
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни.
Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владыка ЛазарьКрымКрымская митрополияУтратыПравославиеРелигияОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
12:28Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
12:07Армия России освободила Прилуки в Запорожской области
11:56В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
11:39В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
11:34В Севастополе сгорел двухэтажный дом
11:28Владыка Лазарь: биография
11:02В Крыму скончался владыка Лазарь
10:53Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
10:39Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
10:10Землетрясение произошло на Камчатке
09:54Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
09:24Власти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегом
Лента новостейМолния