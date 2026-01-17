https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-otsenili-ideyu-nakazyvat-roditeley-za-opasnye-zimnie-kataniya-detey-1152449316.html

В Крыму оценили идею наказывать родителей за опасные зимние катания детей

Если ребенок пострадал при катании со снежной горки на опасном участке, расположенном там, где ему, помимо травм, могло грозить также переохлаждение и... РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Если ребенок пострадал при катании со снежной горки на опасном участке, расположенном там, где ему, помимо травм, могло грозить также переохлаждение и обморожение, то его родителей надо штрафовать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал главный врач Республиканской детской клинической больницы, завкафедры детской хирургии Анатолий Олейник.На днях в Госдуме предложили ставить борьбу с нелегальными горками на системную основу, в том числе штрафовать родителей, допускающих стихийные катания детей на тюбингах в опасных местах.В частности, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских заявил, что если родитель сознательно подвергает ребенка опасности, если выводит его на горку, видя, что та упирается в проезжую часть, выходит на заледеневшую реку, ведет в кусты или посреди нее растет дерево, и следовательно, здесь должна быть предусмотрена соответствующая ответственность".Комментируя тему, Олейник отметил, что вопрос штрафовать или не штрафовать всегда достаточно сложный."Это решение должны принимать все-таки правоохранительные органы", – сказал он.Тем не менее, если юридическое решение касательно степени опасности, в которой находился ребенок, катаясь на снежной горке, будет опираться на сведения, полученные от медицинских работников, то это будет неправильно, считает он."Врачи не обладают информацией о том, где упал ребенок, катался он на горке или просто шел по улице. Мы не следственные органы, чтобы выяснить где и что произошло. Мы получаем информацию от родителей, которые привезли ребенка, и эта информация не всегда является достоверной", – прокомментировал Олейник.В этой связи определить ту грань, от которой следует отталкиваться, чтобы определить вину медиков в том, что они что-то скрыли, или же выставить счета родителям, потому что те не следят за своими детьми", очень трудно, считает он.Олейник напомнил, что юридическая ответственность родителей за жизнь и здоровье детей российским законодательством уже предусмотрена и может быть назначена в том числе в виде административных штрафов.При этом при поступлении в медучреждение детей с разного рода травмами медики и до сегодняшнего дня уведомляли правоохранительные органы в случаях, которые строго регламентированы, подчеркнул медик."Существует определенный регламент, когда мы передаем в органы все ситуации, которые произошли с детьми в возрасте до года. Есть четко регламентированные моменты, когда мы подаем данные экстренно", – отметил Олейник.Так, например, правоохранителей ставят в известность об инциденте, если в больницу попадает ребенок, травмированный другим несовершеннолетним или взрослым, избитый или раненый. А также если в организм ребенка попадают инородные тела, если ему нанесены повреждения с использованием агрессивных жидкостей и в ряде других случаев, рассказал Олейник."И горка, по большому счету, к этому не всегда относится. Только если это (травмирование – ред.) произошло на каком-то мероприятии, где должны обеспечивать безопасность, как, например, каток, батуты. Тогда это тоже передается в правоохранительный органы, так как все произошло на территории, где предоставляются развлекательные услуги, и их качество их оказания может не соответствовать", – сказал Олейник.В таких случаях, однако, правоохранительные органы чаще всего штрафуют не родителей, а руководителей организаций и владельцев аттракционов, добавил он."А родителей (штрафуют) только в основном если это касается маленьких детей", – заметил Олейник.Он предположил, что в случае ужесточения ответственности назначать штрафы родителям детей разного возраста, которые получили травмы на опасных горках, можно было бы в том случае, когда ребенок играл в отдаленном месте на холоде, и помимо травм ему угрожало что-то еще, например обморожение.Также он допустил, что штраф родителям можно будет вынести в случае, если травма у ребенка после игр и катаний на снегу окажется тяжелой и доставит его в болницу скорая."Как правило, если это тяжелая травма, то нам доставляет скорая. И вот если эта скорая доставила (пострадавшего ребенка – ред.) из места, для катания не предназначенного, тогда, может быть, надо штрафовать родителям, почему там находился ребенок", – сказал врач.Аналогичным образом, по мнению Олейника, можно было бы поступать, если ребенок поступит в больницу с травмой в сопровождении представителей полиции. "Тогда принимать решение будет служба опеки или правоохранительные органы", – резюмировал медик.В конце декабря 2025 года в России утвердили новый национальный стандарт, который регламентирует обустройство горок для катания на тюбингах и характеристики самих таких предметов для спуска. Документ устанавливает и к тем и другим комплексные требования безопасности. Для горок — максимально допустимые углы наклона, высота, наличие ограждений и состояние поверхности. В конце декабря 2025 года в России утвердили новый национальный стандарт, который регламентирует обустройство горок для катания на тюбингах и характеристики самих таких предметов для спуска. Документ устанавливает и к тем и другим комплексные требования безопасности. Для горок — максимально допустимые углы наклона, высота, наличие ограждений и состояние поверхности. Для тюбингов — наличие ручек, за которые можно держаться при спуске с горки, а также размеры под тот или иной возраст ребенка и прочее.

