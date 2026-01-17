https://crimea.ria.ru/20260117/v-dnr-osvobodili-privolnoe-1152465598.html
В ДНР освободили Приволье
В ДНР освободили Приволье - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В ДНР освободили Приволье
В Донецкой Народной Республике российские бойцы освободили еще один населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T13:16
2026-01-17T13:16
2026-01-17T13:43
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125163038_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_dbc68bfbc100d1e8fcd460782ea4748f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике российские бойцы освободили еще один населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на этом направлении ВСУ были разбиты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка.️ Киев потерял до 225 солдат, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании. Уничтожен склад горючего.В этот же день бойцы войск "Восток" выбили ВСУ из населенного пункта Прилуки Запорожской области. По данным Минобороны, освобождение Прилук позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.Накануне под контроль российский сил перешли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125163038_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e6415303a2cae207701c85fb57489fa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная"
В ДНР освободили Приволье
Армия России освободила Приволье в ДНР
13:16 17.01.2026 (обновлено: 13:43 17.01.2026)