В ДНР освободили Приволье

В Донецкой Народной Республике российские бойцы освободили еще один населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны.

2026-01-17T13:16

2026-01-17T13:16

2026-01-17T13:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике российские бойцы освободили еще один населенный пункт. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на этом направлении ВСУ были разбиты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка.️ Киев потерял до 225 солдат, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании. Уничтожен склад горючего.В этот же день бойцы войск "Восток" выбили ВСУ из населенного пункта Прилуки Запорожской области. По данным Минобороны, освобождение Прилук позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.Накануне под контроль российский сил перешли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

