В Бердянске без отопления остаются 96 домов
В Бердянске без отопления остаются 96 домов
2026-01-17T15:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Бердянске после ударов ВСУ по критической инфраструктуре без отопления остаются жители 96 домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.При этом в отдельных домах зафиксированы порывы внутридомовых сетей теплоснабжения. "Без отопления остаются 96 домов. Аварийные бригады работают круглосуточно", - добавил Балицкий.Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области 15 января. На следующий день в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов. Накануне в регионе все еще оставались обесточенными 76 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атакБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
