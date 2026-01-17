https://crimea.ria.ru/20260117/v-berdyanske-bez-otopleniya-ostayutsya-96-domov-1152467373.html

В Бердянске без отопления остаются 96 домов

В Бердянске без отопления остаются 96 домов - РИА Новости Крым, 17.01.2026

В Бердянске без отопления остаются 96 домов

В Бердянске после ударов ВСУ по критической инфраструктуре без отопления остаются жители 96 домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T15:01

2026-01-17T15:01

2026-01-17T15:01

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

атаки всу

отопление

отопительный сезон

происшествия

жкх

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150976156_0:0:1133:637_1920x0_80_0_0_e684d49f49b7bab33c46229b4ee18047.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Бердянске после ударов ВСУ по критической инфраструктуре без отопления остаются жители 96 домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.При этом в отдельных домах зафиксированы порывы внутридомовых сетей теплоснабжения. "Без отопления остаются 96 домов. Аварийные бригады работают круглосуточно", - добавил Балицкий.Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области 15 января. На следующий день в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов. Накануне в регионе все еще оставались обесточенными 76 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атакБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ

бердянск

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бердянск, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, атаки всу, отопление, отопительный сезон, происшествия, жкх, новости