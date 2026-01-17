Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске без отопления остаются 96 домов - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Бердянске без отопления остаются 96 домов
В Бердянске без отопления остаются 96 домов - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Бердянске без отопления остаются 96 домов
В Бердянске после ударов ВСУ по критической инфраструктуре без отопления остаются жители 96 домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T15:01
2026-01-17T15:01
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
атаки всу
отопление
отопительный сезон
происшествия
жкх
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Бердянске после ударов ВСУ по критической инфраструктуре без отопления остаются жители 96 домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.При этом в отдельных домах зафиксированы порывы внутридомовых сетей теплоснабжения. "Без отопления остаются 96 домов. Аварийные бригады работают круглосуточно", - добавил Балицкий.Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области 15 января. На следующий день в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов. Накануне в регионе все еще оставались обесточенными 76 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атакБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
бердянск
запорожская область
новые регионы россии
бердянск, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, атаки всу, отопление, отопительный сезон, происшествия, жкх, новости
В Бердянске без отопления остаются 96 домов

В Бердянске Запорожской области из-за ударов ВСУ 96 домов остаются без отопления – власти

15:01 17.01.2026
 
© Правительство СевастополяКотельная. Архивное фото
Котельная. Архивное фото
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Бердянске после ударов ВСУ по критической инфраструктуре без отопления остаются жители 96 домов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В Бердянске аварийные бригады провели работы по частичному спуску теплоносителя в домах с верхней разводкой с целью недопущения размораживания систем. Работы завершены в 65 домах. После частичного восстановления системы электроснабжения приступили к запуску систем отопления в 234 домах", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом в отдельных домах зафиксированы порывы внутридомовых сетей теплоснабжения.
"Без отопления остаются 96 домов. Аварийные бригады работают круглосуточно", - добавил Балицкий.
Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области 15 января. На следующий день в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов. Накануне в регионе все еще оставались обесточенными 76 тысяч абонентов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Запорожской области произошло массовое отключение света
Больше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атак
Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
 
БердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийНовые регионы РоссииАтаки ВСУОтоплениеОтопительный сезонПроисшествияЖКХНовости
 
