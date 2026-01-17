Рейтинг@Mail.ru
В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/v-belogorske-v-krymu-otklyuchili-ulichnoe-osveschenie-1152467026.html
В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
Уличное освещение отключили в крымском городе Белогорск. Об этом в субботу сообщила глава местной администрации Валентина Биджакова. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T14:33
2026-01-17T14:33
крым
белогорск
белогорский район
крымская погода
погода в крыму
энергетика
энергосистема крыма
отключение электроэнергии
электроэнергия
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152466690_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_27fac3aebe66172e2eabd4d5e9b4a78f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Уличное освещение отключили в крымском городе Белогорск. Об этом в субботу сообщила глава местной администрации Валентина Биджакова.Подключение восстановят сразу после стабилизации ситуации, уточнила Биджакова, призывав горожан соблюдать меры безопасности в своих домах.Из-за сильных снегопадов и морозов в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети, сообщил в субботу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он отметил, что холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января.Накануне сообщалось, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января планируется ограничить уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду. На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет снегопады и метели с морозами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчасОбстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботыЗима во всей красе: погода на выходные в Крыму
крым
белогорск
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152466690_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_7d01bcc467191fd3b5762df9cf5adcaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белогорск, белогорский район, крымская погода, погода в крыму, энергетика, энергосистема крыма, отключение электроэнергии, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, общество
В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

В Белогорске отключили уличное освещение для снижения нагрузок на сети электроснабжения

14:33 17.01.2026
 
© Глава администрации Белогорска Валентина БиджаковаВ Белогорске в Крыму выключили уличное освещение
В Белогорске в Крыму выключили уличное освещение
© Глава администрации Белогорска Валентина Биджакова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Уличное освещение отключили в крымском городе Белогорск. Об этом в субботу сообщила глава местной администрации Валентина Биджакова.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями нагрузка на сети электроснабжения значительно возросла. В целях безопасности и для снижения нагрузки на систему наши сотрудники отключили уличное освещение", - написала она в своем Telegram-канале.
Подключение восстановят сразу после стабилизации ситуации, уточнила Биджакова, призывав горожан соблюдать меры безопасности в своих домах.
Из-за сильных снегопадов и морозов в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети, сообщил в субботу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он отметил, что холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января.
Накануне сообщалось, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января планируется ограничить уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет снегопады и метели с морозами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
 
КрымБелогорскБелогорский районКрымская погодаПогода в КрымуЭнергетикаЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергииЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32В Польше уничтожили почти все советские памятники
17:11Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
16:57Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму
16:41Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
16:32Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
16:10В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
15:56Пять сел обесточены под Севастополем
15:29Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
15:01В Бердянске без отопления остаются 96 домов
14:46Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
14:33В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
14:11Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
Лента новостейМолния