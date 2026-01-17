https://crimea.ria.ru/20260117/v-belogorske-v-krymu-otklyuchili-ulichnoe-osveschenie-1152467026.html

В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Уличное освещение отключили в крымском городе Белогорск. Об этом в субботу сообщила глава местной администрации Валентина Биджакова.Подключение восстановят сразу после стабилизации ситуации, уточнила Биджакова, призывав горожан соблюдать меры безопасности в своих домах.Из-за сильных снегопадов и морозов в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети, сообщил в субботу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он отметил, что холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января.Накануне сообщалось, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января планируется ограничить уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду. На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет снегопады и метели с морозами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчасОбстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботыЗима во всей красе: погода на выходные в Крыму

