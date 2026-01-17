Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/udary-po-ukraine-segodnya-pozhary-v-odesse-i-kiev-bez-tepla-i-sveta-1152462955.html
Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
В Одессе и еще трех областях Украины после серии взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а Киев частично остался без отопления и... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T10:53
2026-01-17T13:04
украина
удары по украине
одесса
энергосистема украины
новости сво
в мире
новости
киев
херсон
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152461753_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_dec0a7365e76533af5f7f8f55008d532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Одессе и еще трех областях Украины после серии взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а Киев частично остался без отопления и электричества. Об этом сообщают местные власти.По информации главы Одесской военной администрации Олега Кипера, после удара повреждена критическая инфраструктура – пожар вспыхнул на энергообъекте.Информацию о повреждении энергообъекта подтверждают и в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уточняя, что продолжается ликвидация последствий. В Киеве без тепла остаются около полусотни домов, сообщил сэр украинской столицы Виталий Кличко."Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - написал он в своем Telegram-канале.По данным ДТЭК, в столице после ночных взрывов без света остались 56 тысяч жителей в Бучанском районе.Кроме того, в Запорожской области в течение минувших суток зафиксировали 677 взрывов в 29 населенных пунктах. Такие цифры в своем Telegram-канале приводит глава местной военно-гражданской администрации Иван Федоров. Сообщил он и о повреждении объектов инфраструктуры на территории области, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.Административные здания и газовые трубы были повреждены минувшей ночью в Херсоне. Об этом сообщил местный руководитель Александр Прокудин.В Днепропетровской области разбиты газопровод и ЛЭП в Никопольском районе, проинформировал глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.Ранее о серьезных проблемах с энергоснабжением в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейБлэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и областиВ Киеве массово закрываются супермаркеты
украина
одесса
киев
херсон
запорожье
днепропетровская область
харьков
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152461753_69:0:1212:857_1920x0_80_0_0_e1b34586ee737f27b62052d9a75dd669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, одесса, энергосистема украины, новости сво, в мире, новости, киев, херсон, запорожье, днепропетровская область, харьков, харьковская область
Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света

Удары по Украине сегодня: в Одессе и еще трех областях горят энергообъекты

10:53 17.01.2026 (обновлено: 13:04 17.01.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Одессе и еще трех областях Украины после серии взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а Киев частично остался без отопления и электричества. Об этом сообщают местные власти.
По информации главы Одесской военной администрации Олега Кипера, после удара повреждена критическая инфраструктура – пожар вспыхнул на энергообъекте.
"На одном из объектов в Одесском регионе зафиксировано повреждение, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Информацию о повреждении энергообъекта подтверждают и в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уточняя, что продолжается ликвидация последствий.
В Киеве без тепла остаются около полусотни домов, сообщил сэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным ДТЭК, в столице после ночных взрывов без света остались 56 тысяч жителей в Бучанском районе.
Кроме того, в Запорожской области в течение минувших суток зафиксировали 677 взрывов в 29 населенных пунктах. Такие цифры в своем Telegram-канале приводит глава местной военно-гражданской администрации Иван Федоров. Сообщил он и о повреждении объектов инфраструктуры на территории области, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Административные здания и газовые трубы были повреждены минувшей ночью в Херсоне. Об этом сообщил местный руководитель Александр Прокудин.
В Днепропетровской области разбиты газопровод и ЛЭП в Никопольском районе, проинформировал глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.
Ранее о серьезных проблемах с энергоснабжением в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.
На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
В Киеве массово закрываются супермаркеты
 
УкраинаУдары по УкраинеОдессаЭнергосистема УкраиныНовости СВОВ миреНовостиКиевХерсонЗапорожьеДнепропетровская областьХарьковХарьковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
12:28Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
12:07Армия России освободила Прилуки в Запорожской области
11:56В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
11:39В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
11:34В Севастополе сгорел двухэтажный дом
11:28Владыка Лазарь: биография
11:02В Крыму скончался владыка Лазарь
10:53Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
10:39Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
10:10Землетрясение произошло на Камчатке
09:54Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
09:24Власти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегом
Лента новостейМолния