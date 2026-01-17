https://crimea.ria.ru/20260117/udary-po-ukraine-segodnya-pozhary-v-odesse-i-kiev-bez-tepla-i-sveta-1152462955.html
Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Одессе и еще трех областях Украины после серии взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а Киев частично остался без отопления и электричества. Об этом сообщают местные власти.По информации главы Одесской военной администрации Олега Кипера, после удара повреждена критическая инфраструктура – пожар вспыхнул на энергообъекте.Информацию о повреждении энергообъекта подтверждают и в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уточняя, что продолжается ликвидация последствий. В Киеве без тепла остаются около полусотни домов, сообщил сэр украинской столицы Виталий Кличко."Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - написал он в своем Telegram-канале.По данным ДТЭК, в столице после ночных взрывов без света остались 56 тысяч жителей в Бучанском районе.Кроме того, в Запорожской области в течение минувших суток зафиксировали 677 взрывов в 29 населенных пунктах. Такие цифры в своем Telegram-канале приводит глава местной военно-гражданской администрации Иван Федоров. Сообщил он и о повреждении объектов инфраструктуры на территории области, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.Административные здания и газовые трубы были повреждены минувшей ночью в Херсоне. Об этом сообщил местный руководитель Александр Прокудин.В Днепропетровской области разбиты газопровод и ЛЭП в Никопольском районе, проинформировал глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.Ранее о серьезных проблемах с энергоснабжением в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
10:53 17.01.2026 (обновлено: 13:04 17.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Одессе и еще трех областях Украины после серии взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а Киев частично остался без отопления и электричества. Об этом сообщают местные власти.
По информации главы Одесской военной администрации Олега Кипера, после удара повреждена критическая инфраструктура – пожар вспыхнул на энергообъекте.
"На одном из объектов в Одесском регионе зафиксировано повреждение, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Информацию о повреждении энергообъекта подтверждают и в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уточняя, что продолжается ликвидация последствий.
В Киеве без тепла остаются около полусотни домов, сообщил сэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным ДТЭК, в столице после ночных взрывов без света остались 56 тысяч жителей в Бучанском районе.
Кроме того, в Запорожской области в течение минувших суток зафиксировали 677 взрывов в 29 населенных пунктах. Такие цифры в своем Telegram-канале приводит глава местной военно-гражданской администрации Иван Федоров. Сообщил он и о повреждении объектов инфраструктуры на территории области, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Административные здания и газовые трубы были повреждены минувшей ночью в Херсоне. Об этом сообщил местный руководитель Александр Прокудин.
В Днепропетровской области разбиты газопровод и ЛЭП в Никопольском районе, проинформировал глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.
Ранее о серьезных проблемах с энергоснабжением
в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.
На Украине продолжаются
проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась
самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками
, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
