Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света

17.01.2026

Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света

В Одессе и еще трех областях Украины после серии взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а Киев частично остался без отопления и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Одессе и еще трех областях Украины после серии взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а Киев частично остался без отопления и электричества. Об этом сообщают местные власти.По информации главы Одесской военной администрации Олега Кипера, после удара повреждена критическая инфраструктура – пожар вспыхнул на энергообъекте.Информацию о повреждении энергообъекта подтверждают и в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, уточняя, что продолжается ликвидация последствий. В Киеве без тепла остаются около полусотни домов, сообщил сэр украинской столицы Виталий Кличко."Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, остававшихся без теплоснабжения после атаки на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - написал он в своем Telegram-канале.По данным ДТЭК, в столице после ночных взрывов без света остались 56 тысяч жителей в Бучанском районе.Кроме того, в Запорожской области в течение минувших суток зафиксировали 677 взрывов в 29 населенных пунктах. Такие цифры в своем Telegram-канале приводит глава местной военно-гражданской администрации Иван Федоров. Сообщил он и о повреждении объектов инфраструктуры на территории области, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.Административные здания и газовые трубы были повреждены минувшей ночью в Херсоне. Об этом сообщил местный руководитель Александр Прокудин.В Днепропетровской области разбиты газопровод и ЛЭП в Никопольском районе, проинформировал глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.Ранее о серьезных проблемах с энергоснабжением в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семейБлэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и областиВ Киеве массово закрываются супермаркеты

