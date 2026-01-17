Рейтинг@Mail.ru
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/troe-detey-raneny-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-pridorozhnom-kafe--1152467205.html
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T14:46
2026-01-17T14:46
ставропольский край
ставрополь
происшествия
взрыв
пожар
газ
общество
новости
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.Он отметил, что взрыв и пожар произошли в кафе, расположенном вдоль трассы "Кавказ" днем в субботу. Пожар потушили, на месте работают специалисты. Причины случившегося устанавливаются, добавил Борзов.В субботу утром в Севастополе тушили пожар в жилом двухэтажном доме. Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, ставрополь, происшествия, взрыв, пожар, газ, общество, новости, дети
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе

На Ставрополье при взрыве газового баллона в кафе пострадали трое детей и пять взрослых

14:46 17.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.
Он отметил, что взрыв и пожар произошли в кафе, расположенном вдоль трассы "Кавказ" днем в субботу.
"По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних. Всем оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения", - написал он в Telegram.
Пожар потушили, на месте работают специалисты. Причины случившегося устанавливаются, добавил Борзов.
В субботу утром в Севастополе тушили пожар в жилом двухэтажном доме. Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ставропольский крайСтавропольПроисшествияВзрывПожарГазОбществоНовостидети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32В Польше уничтожили почти все советские памятники
17:11Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
16:57Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму
16:41Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
16:32Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
16:10В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
15:56Пять сел обесточены под Севастополем
15:29Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
15:01В Бердянске без отопления остаются 96 домов
14:46Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
14:33В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
14:11Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
Лента новостейМолния