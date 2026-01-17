https://crimea.ria.ru/20260117/troe-detey-raneny-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-pridorozhnom-kafe--1152467205.html
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T14:46
2026-01-17T14:46
2026-01-17T14:46
ставропольский край
ставрополь
происшествия
взрыв
пожар
газ
общество
новости
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.Он отметил, что взрыв и пожар произошли в кафе, расположенном вдоль трассы "Кавказ" днем в субботу. Пожар потушили, на месте работают специалисты. Причины случившегося устанавливаются, добавил Борзов.В субботу утром в Севастополе тушили пожар в жилом двухэтажном доме. Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, ставрополь, происшествия, взрыв, пожар, газ, общество, новости, дети
Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
На Ставрополье при взрыве газового баллона в кафе пострадали трое детей и пять взрослых