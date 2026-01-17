https://crimea.ria.ru/20260117/troe-detey-raneny-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-pridorozhnom-kafe--1152467205.html

Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе

Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе

Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа... РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T14:46

2026-01-17T14:46

2026-01-17T14:46

ставропольский край

ставрополь

происшествия

взрыв

пожар

газ

общество

новости

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в одном из придорожных кафе на Ставрополье. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.Он отметил, что взрыв и пожар произошли в кафе, расположенном вдоль трассы "Кавказ" днем в субботу. Пожар потушили, на месте работают специалисты. Причины случившегося устанавливаются, добавил Борзов.В субботу утром в Севастополе тушили пожар в жилом двухэтажном доме. Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставропольский край

ставрополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, ставрополь, происшествия, взрыв, пожар, газ, общество, новости, дети