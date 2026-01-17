Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/tramp-obyavil-o-povyshenii-poshlin-s-1-iyunya-dlya-vosmi-evropeyskikh-stran-1152470928.html
Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран
Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран
Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T19:41
2026-01-17T19:44
дональд трамп
пошлина
сша
в мире
европейский союз (ес)
гренландия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2844a95bdb023429b536e6f65f9d1b1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами."Начиная с 1 февраля 2026 года, все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия - ред.) будут облагаться пошлиной в 10% на любые и все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%. Пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли реальный план Трампа"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеСША взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров
https://crimea.ria.ru/20260117/pushkov-o-grenlandii-v-glazakh-mira-evropa-vyglyadit-unizhennoy-i-bessilnoy-1152469476.html
сша
гренландия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_74a2ea5274ae1d14673fa14fd03511a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, пошлина, сша, в мире, европейский союз (ес), гренландия, новости
Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран

Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран

19:41 17.01.2026 (обновлено: 19:44 17.01.2026)
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Начиная с 1 февраля 2026 года, все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия - ред.) будут облагаться пошлиной в 10% на любые и все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%. Пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму раскрыли реальный план Трампа
"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле
США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
17:11
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
 
Дональд ТрампПошлинаСШАВ миреЕвропейский Союз (ЕС)ГренландияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле
20:02Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД
19:41Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран
19:23Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды
19:02Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
18:55Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты
18:24Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели
17:51Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря
17:32В Польше уничтожили почти все советские памятники
17:11Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
16:57Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму
16:41Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
16:32Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
16:10В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
15:56Пять сел обесточены под Севастополем
15:29Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
15:01В Бердянске без отопления остаются 96 домов
14:46Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
14:33В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
14:11Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
Лента новостейМолния