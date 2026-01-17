https://crimea.ria.ru/20260117/tramp-obyavil-o-povyshenii-poshlin-s-1-iyunya-dlya-vosmi-evropeyskikh-stran-1152470928.html

Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран

Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и... РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T19:41

2026-01-17T19:41

2026-01-17T19:44

дональд трамп

пошлина

сша

в мире

европейский союз (ес)

гренландия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2844a95bdb023429b536e6f65f9d1b1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами."Начиная с 1 февраля 2026 года, все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия - ред.) будут облагаться пошлиной в 10% на любые и все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%. Пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли реальный план Трампа"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом делеСША взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров

https://crimea.ria.ru/20260117/pushkov-o-grenlandii-v-glazakh-mira-evropa-vyglyadit-unizhennoy-i-bessilnoy-1152469476.html

сша

гренландия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пошлина, сша, в мире, европейский союз (ес), гренландия, новости