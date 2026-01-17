https://crimea.ria.ru/20260117/sneg-v-simferopole-perevel-kommunalschikov-na-kruglosutochnyy-rezhim-raboty-1152462779.html

Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы

В Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Пешеходные зоны убирают дворники, сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций, задействована специализированная снегоуборочная техника. Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание. Ранее в субботу глава Ялты Янина Павленко запросила дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботыВ Крыму на три дня ограничат уличное освещение – причинаЗима во всей красе: погода на выходные в Крыму

