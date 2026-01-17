Рейтинг@Mail.ru
Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
В Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T10:39
2026-01-17T10:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Пешеходные зоны убирают дворники, сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций, задействована специализированная снегоуборочная техника. Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание. Ранее в субботу глава Ялты Янина Павленко запросила дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог.
Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы

В Симферополе дворники и спецтехника круглосуточно чистят дороги и тротуары от наледи

10:39 17.01.2026
 
© Пресс-служба администрации СимферополяДворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
Дворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
© Пресс-служба администрации СимферополяДворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
Дворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
© Пресс-служба администрации Симферополя
Дворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
Пешеходные зоны убирают дворники, сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций, задействована специализированная снегоуборочная техника.
"Для противогололедной обработки улично-дорожной сети организовано круглосуточное дежурство комбинированных дорожных машин. Помимо уборки снега, активно используется специальный реагент для предотвращения образования наледи на пешеходных дорожках, тротуарах и остановках общественного транспорта", - сообщили городские власти.
© Пресс-служба администрации СимферополяДворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
Дворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
© Пресс-служба администрации Симферополя
Дворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
Ранее в субботу глава Ялты Янина Павленко запросила дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог.
