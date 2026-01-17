Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
В Симферополе дворники и спецтехника круглосуточно чистят дороги и тротуары от наледи
© Пресс-служба администрации СимферополяДворники расчищают тротуары в Симферополе от снега и наледи
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
Пешеходные зоны убирают дворники, сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций, задействована специализированная снегоуборочная техника.
"Для противогололедной обработки улично-дорожной сети организовано круглосуточное дежурство комбинированных дорожных машин. Помимо уборки снега, активно используется специальный реагент для предотвращения образования наледи на пешеходных дорожках, тротуарах и остановках общественного транспорта", - сообщили городские власти.
Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
Ранее в субботу глава Ялты Янина Павленко запросила дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог.
