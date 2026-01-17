https://crimea.ria.ru/20260117/smert-vladyki-lazarya-i-predotvraschenie-terakta-v-rf--glavnoe-za-den-1152471134.html

Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день

Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день

В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Мэр украинской столицы призвал киевлян уезжать из города из-за холода в квартирах и блэкаута. Власти Крыма предупредили о возможном графике аварийных отключений света из-за морозов. Ялте из-за сильных снегопадов создан оперштаб.О главных события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму скончался Владыка ЛазарьБывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 87-м году жизни, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Предотвращение теракта против власти и полиции в РФВ Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении профильного ведомства.Киев настаивает на неприемлемых условиях обмена россиянКиев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий".Кличко призвал киевлян уезжатьМэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян уехать из города из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине."Впервые в истории большая часть города осталась без отопления", — заявил Кличко.В Крыму могут ввести графики отключенийИз-за сильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк."Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января", - написал он в Telegram.Ялта в снегу: что происходит в регионеДля борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб."В связи с обильными осадками в регионе сложилась непростая ситуация. В Большой Ялте она осложняется горным рельефом. Под моим руководством создан оперштаб, где детально разбираем все вопросы", - написала своем Telegram-канале руководитель администрации Янина Павленко.Также закрыт проезд на Ай-Петри. Власти Ялты запросили дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог. Свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

