Рейтинг@Mail.ru
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/smert-vladyki-lazarya-i-predotvraschenie-terakta-v-rf--glavnoe-za-den-1152471134.html
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день
В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T21:33
2026-01-17T21:33
главное за день
новости
крым
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Мэр украинской столицы призвал киевлян уезжать из города из-за холода в квартирах и блэкаута. Власти Крыма предупредили о возможном графике аварийных отключений света из-за морозов. Ялте из-за сильных снегопадов создан оперштаб.О главных события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму скончался Владыка ЛазарьБывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 87-м году жизни, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Предотвращение теракта против власти и полиции в РФВ Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении профильного ведомства.Киев настаивает на неприемлемых условиях обмена россиянКиев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий".Кличко призвал киевлян уезжатьМэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян уехать из города из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине."Впервые в истории большая часть города осталась без отопления", — заявил Кличко.В Крыму могут ввести графики отключенийИз-за сильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк."Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января", - написал он в Telegram.Ялта в снегу: что происходит в регионеДля борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб."В связи с обильными осадками в регионе сложилась непростая ситуация. В Большой Ялте она осложняется горным рельефом. Под моим руководством создан оперштаб, где детально разбираем все вопросы", - написала своем Telegram-канале руководитель администрации Янина Павленко.Также закрыт проезд на Ай-Петри. Власти Ялты запросили дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог. Свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260117/es-i-merkosur-zaklyuchili-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-1152471497.html
https://crimea.ria.ru/20260117/tramp-obyavil-o-povyshenii-poshlin-s-1-iyunya-dlya-vosmi-evropeyskikh-stran-1152470928.html
https://crimea.ria.ru/20260117/zaderzhanie-sbu-direktora-krymskoy-shkoly-i-novyy-asteroid-top-nedeli-1152442080.html
https://crimea.ria.ru/20260117/v-polshe-unichtozhili-pochti-vse-sovetskie-pamyatniki-1152469632.html
https://crimea.ria.ru/20260117/lechaschiysya-v-moskve-posle-ataki-na-khorly-malchik-poteryal-pri-terakte-mamu-1152469190.html
https://crimea.ria.ru/20260117/zastryal-na-skale-v-sevastopole-spasli-muzhchinu-s-50-metrovoy-vysoty-1152470293.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e54d3493799f274e1c6324fa283fc2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, крым, в мире, общество
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день

Кончина Владыки Лазаря в Крыму и предотвращение теракта в России – главное за день

21:33 17.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Мэр украинской столицы призвал киевлян уезжать из города из-за холода в квартирах и блэкаута. Власти Крыма предупредили о возможном графике аварийных отключений света из-за морозов. Ялте из-за сильных снегопадов создан оперштаб.
О главных события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму скончался Владыка Лазарь

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 87-м году жизни, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.
"С большой скорбью воспринял известие о кончине Владыки Лазаря. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям", - написал глава региона в Telegram.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
20:13
ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

Предотвращение теракта против власти и полиции в РФ

В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении профильного ведомства.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
19:41
Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран

Киев настаивает на неприемлемых условиях обмена россиян

Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий".
"Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся", - сказала она журналистам в Женеве.
Шеврон СБУ
18:24
Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели

Кличко призвал киевлян уезжать

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян уехать из города из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине.
"Впервые в истории большая часть города осталась без отопления", — заявил Кличко.
Флаг Республики Польши
17:32
В Польше уничтожили почти все советские памятники

В Крыму могут ввести графики отключений

Из-за сильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января", - написал он в Telegram.
Капельница - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
16:57
Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму

Ялта в снегу: что происходит в регионе

Для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб.
"В связи с обильными осадками в регионе сложилась непростая ситуация. В Большой Ялте она осложняется горным рельефом. Под моим руководством создан оперштаб, где детально разбираем все вопросы", - написала своем Telegram-канале руководитель администрации Янина Павленко.
Также закрыт проезд на Ай-Петри. Власти Ялты запросили дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог. Свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение
Спасательная операция на Мердвен-Кая
18:55
Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Главное за деньНовостиКрымВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11На дорогах Крыма образовались снежные переметы
21:33Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день
21:10Как привести себя в форму после новогодних застолий: совет эксперта
20:38Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области
20:13ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле
20:02Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД
19:41Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран
19:23Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды
19:02Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
18:55Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты
18:24Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели
17:51Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря
17:32В Польше уничтожили почти все советские памятники
17:11Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
16:57Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму
16:41Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
16:32Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
16:10В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
15:56Пять сел обесточены под Севастополем
15:29Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
Лента новостейМолния