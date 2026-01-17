https://crimea.ria.ru/20260117/smert-vladyki-lazarya-i-predotvraschenie-terakta-v-rf--glavnoe-za-den-1152471134.html
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Смерть Владыки Лазаря и предотвращение теракта в РФ – главное за день
В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T21:33
2026-01-17T21:33
2026-01-17T21:33
главное за день
новости
крым
в мире
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Мэр украинской столицы призвал киевлян уезжать из города из-за холода в квартирах и блэкаута. Власти Крыма предупредили о возможном графике аварийных отключений света из-за морозов. Ялте из-за сильных снегопадов создан оперштаб.О главных события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму скончался Владыка ЛазарьБывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 87-м году жизни, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Предотвращение теракта против власти и полиции в РФВ Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении профильного ведомства.Киев настаивает на неприемлемых условиях обмена россиянКиев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий".Кличко призвал киевлян уезжатьМэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян уехать из города из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине."Впервые в истории большая часть города осталась без отопления", — заявил Кличко.В Крыму могут ввести графики отключенийИз-за сильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк."Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января", - написал он в Telegram.Ялта в снегу: что происходит в регионеДля борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб."В связи с обильными осадками в регионе сложилась непростая ситуация. В Большой Ялте она осложняется горным рельефом. Под моим руководством создан оперштаб, где детально разбираем все вопросы", - написала своем Telegram-канале руководитель администрации Янина Павленко.Также закрыт проезд на Ай-Петри. Власти Ялты запросили дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог. Свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончался Владыка Лазарь. Задержаны радикалы из Центральной Азии, которые готовили теракт против власти и полиции в России. Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Мэр украинской столицы призвал киевлян уезжать из города из-за холода в квартирах и блэкаута. Власти Крыма предупредили о возможном графике аварийных отключений света из-за морозов. Ялте из-за сильных снегопадов создан оперштаб.
О главных события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым
.
В Крыму скончался Владыка Лазарь
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 87-м году жизни
, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов.
"С большой скорбью воспринял известие о кончине Владыки Лазаря. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям", - написал глава региона в Telegram.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования
в связи с кончиной Владыки Лазаря. Прощание с бывшим главой Крымской митрополии
состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
Предотвращение теракта против власти и полиции в РФ
В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам
.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении профильного ведомства.
Киев настаивает на неприемлемых условиях обмена россиян
Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области
на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий".
"Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся", - сказала она журналистам в Женеве.
Кличко призвал киевлян уезжать
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян уехать из города
из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине.
"Впервые в истории большая часть города осталась без отопления", — заявил Кличко.
В Крыму могут ввести графики отключений
Из-за сильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети
, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января", - написал он в Telegram.
Ялта в снегу: что происходит в регионе
Для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб.
"В связи с обильными осадками в регионе сложилась непростая ситуация. В Большой Ялте она осложняется горным рельефом. Под моим руководством создан оперштаб, где детально разбираем все вопросы", - написала своем Telegram-канале руководитель администрации Янина Павленко.
Также закрыт проезд
на Ай-Петри. Власти Ялты запросили дополнительные силы для ликвидации
последствий снегопада и расчистки дорог. Свыше 200 человек продолжают устранять
последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение
