Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
Силы противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и шесть реактивных систем залпового огня HIMARS за минувшие сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и шесть реактивных систем залпового огня HIMARS за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 214 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска вражеских дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников-иностранцев в 167 районах, добавили в Минобороны.

Ранее с субботу в Минобороны также сообщили, что российские военные обособили еще один населенный пункт в Запорожской области.
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и шесть реактивных систем залпового огня HIMARS за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 214 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска вражеских дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников-иностранцев в 167 районах, добавили в Минобороны.
Ранее с субботу в Минобороны также сообщили, что российские военные обособили еще один населенный пункт в Запорожской области.
