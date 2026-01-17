https://crimea.ria.ru/20260117/sily-pvo-sbili-dve-rakety-neptun-i-shest-reaktivnykh-snaryadov-himars-1152465114.html

Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и шесть реактивных систем залпового огня HIMARS за минувшие сутки. Об этом сообщили в МинобороныКроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска вражеских дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников-иностранцев в 167 районах, добавили в Минобороны.Ранее с субботу в Минобороны также сообщили, что российские военные обособили еще один населенный пункт в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным моремАрмия России контролирует все районы Купянска

