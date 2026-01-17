https://crimea.ria.ru/20260117/radikaly-iz-tsentralnoy-azii-gotovili-terakt-protiv-vlasti-i-politsii-v-rf-1152464580.html
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам. Об этом со... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T12:28
2026-01-17T12:28
2026-01-17T12:30
хабаровский край
кабардино-балкария
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
антитеррор
происшествия
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что 17-летний россиянин и 31-летний иностранец действовали по указаниям кураторов из террористических организаций. Получив инструкции через мессенджеры, они изготавливали самодельные взрывные и зажигательные устройства для подрыва администрации в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Нальчике."В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их устремлений", - отмечает ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
хабаровский край
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_75e17f778b7441adfba22a547064920f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, кабардино-балкария, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, происшествия, новости, безопасность
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
В Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии ФСБ предотвратила теракты против власти и полиции
12:28 17.01.2026 (обновлено: 12:30 17.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 17-летний россиянин и 31-летний иностранец действовали по указаниям кураторов из террористических организаций. Получив инструкции через мессенджеры, они изготавливали самодельные взрывные и зажигательные устройства для подрыва администрации в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Нальчике.
"В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их устремлений", - отмечает ФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.