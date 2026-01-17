https://crimea.ria.ru/20260117/radikaly-iz-tsentralnoy-azii-gotovili-terakt-protiv-vlasti-i-politsii-v-rf-1152464580.html

Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что 17-летний россиянин и 31-летний иностранец действовали по указаниям кураторов из террористических организаций. Получив инструкции через мессенджеры, они изготавливали самодельные взрывные и зажигательные устройства для подрыва администрации в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Нальчике."В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их устремлений", - отмечает ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

