Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам.
2026-01-17T12:28
2026-01-17T12:30
хабаровский край
кабардино-балкария
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
антитеррор
происшествия
новости
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.Отмечается, что 17-летний россиянин и 31-летний иностранец действовали по указаниям кураторов из террористических организаций. Получив инструкции через мессенджеры, они изготавливали самодельные взрывные и зажигательные устройства для подрыва администрации в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Нальчике."В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их устремлений", - отмечает ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
хабаровский край
кабардино-балкария
Новости
хабаровский край, кабардино-балкария, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, происшествия, новости, безопасность
Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ

В Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии ФСБ предотвратила теракты против власти и полиции

12:28 17.01.2026 (обновлено: 12:30 17.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ФСБ задержала гражданина одной из стран Центральной Азии и жителя Кабардино-Балкарской Республики при подготовке к терактам. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 17-летний россиянин и 31-летний иностранец действовали по указаниям кураторов из террористических организаций. Получив инструкции через мессенджеры, они изготавливали самодельные взрывные и зажигательные устройства для подрыва администрации в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Нальчике.
"В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их устремлений", - отмечает ФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Хабаровский край, Кабардино-Балкария, ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Теракт, Антитеррор
 
