Пять сел обесточены под Севастополем

Пять сел обесточены под Севастополем - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Пять сел обесточены под Севастополем

Пять сел в севастопольском регионе частично обесточены из-за технологического нарушения в электросетях, сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T15:56

2026-01-17T15:56

2026-01-17T15:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Пять сел в севастопольском регионе частично обесточены из-за технологического нарушения в электросетях, сообщает "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада выехала на устранение аварии, уточнили в компании.Ранее в субботу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, сообщил, что из-за обильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети.Накануне глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять населенных пунктов под Симферополем остались без светаВ Симферополе пропал светВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение

