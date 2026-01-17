https://crimea.ria.ru/20260117/pyat-chelovek-postradali-v-massovom-dtp-v-krymu-1152468951.html

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму

Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T16:41

2026-01-17T16:41

2026-01-17T17:07

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по республике, уточнив, что очевидцами аварии стали сотрудники местного отделения полиции, которые и оказали первую помощь пострадавшим.По информации ведомства, массовое ДТП произошло на трассе Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью возле села Сизовка.Очевидцами аварии стали командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Алексей Корнев и полицейский-водитель Игорь Задорожный, которые направлялись к месту службы.Всего в результате аварии были травмированы пять человек, добавили в МВД.Ранее в Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщали в главке МЧС России по Крыму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об этой аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выходных будут ловить пьяных водителейВ Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмыЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, происшествия