Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по республике, уточнив, что очевидцами аварии стали сотрудники местного отделения полиции, которые и оказали первую помощь пострадавшим.По информации ведомства, массовое ДТП произошло на трассе Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью возле села Сизовка.Очевидцами аварии стали командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Алексей Корнев и полицейский-водитель Игорь Задорожный, которые направлялись к месту службы.Всего в результате аварии были травмированы пять человек, добавили в МВД.Ранее в Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщали в главке МЧС России по Крыму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об этой аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выходных будут ловить пьяных водителейВ Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмыЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, происшествия
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму

В массовом ДТП на севере Крыма пострадали пять человек

16:41 17.01.2026 (обновлено: 17:07 17.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по республике, уточнив, что очевидцами аварии стали сотрудники местного отделения полиции, которые и оказали первую помощь пострадавшим.
По информации ведомства, массовое ДТП произошло на трассе Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью возле села Сизовка.
Очевидцами аварии стали командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Алексей Корнев и полицейский-водитель Игорь Задорожный, которые направлялись к месту службы.
"Остановившись, сотрудники полиции оценили ситуацию и приступили к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Двум участникам инцидента, используя аптечку служебного автомобиля, стражи правопорядка промыли раны и наложили тугие повязки для остановки кровотечения, после чего передали их подоспевшей бригаде медиков", - говорится в сообщении.
Всего в результате аварии были травмированы пять человек, добавили в МВД.
Ранее в Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщали в главке МЧС России по Крыму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об этой аварии.
