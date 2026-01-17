https://crimea.ria.ru/20260117/pyat-chelovek-postradali-v-massovom-dtp-v-krymu-1152468951.html
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T16:41
2026-01-17T16:41
2026-01-17T17:07
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по республике, уточнив, что очевидцами аварии стали сотрудники местного отделения полиции, которые и оказали первую помощь пострадавшим.По информации ведомства, массовое ДТП произошло на трассе Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью возле села Сизовка.Очевидцами аварии стали командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Алексей Корнев и полицейский-водитель Игорь Задорожный, которые направлялись к месту службы.Всего в результате аварии были травмированы пять человек, добавили в МВД.Ранее в Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщали в главке МЧС России по Крыму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об этой аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выходных будут ловить пьяных водителейВ Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмыЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, происшествия
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
В массовом ДТП на севере Крыма пострадали пять человек
16:41 17.01.2026 (обновлено: 17:07 17.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные травмы в результате при столкновении трех автомобилей в Красноперекопском районе полуострова. Об этом сообщили в МВД по республике, уточнив, что очевидцами аварии стали сотрудники местного отделения полиции, которые и оказали первую помощь пострадавшим.
По информации ведомства, массовое ДТП произошло на трассе Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью возле села Сизовка.
Очевидцами аварии стали командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Алексей Корнев и полицейский-водитель Игорь Задорожный, которые направлялись к месту службы.
"Остановившись, сотрудники полиции оценили ситуацию и приступили к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Двум участникам инцидента, используя аптечку служебного автомобиля, стражи правопорядка промыли раны и наложили тугие повязки для остановки кровотечения, после чего передали их подоспевшей бригаде медиков", - говорится в сообщении.
Всего в результате аварии были травмированы пять человек, добавили в МВД.
Ранее в Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус
. В ДТП пострадали пять человек, сообщали в главке МЧС России по Крыму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу
об этой аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: