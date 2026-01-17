https://crimea.ria.ru/20260117/putin-pozdravil-artistov-rossii-s-professionalnym-prazdnikom-1152466303.html
Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником, который впервые отмечается в стране в этом году 17 января, и поблагодарил деятелей культуры за поддержку участников специальной военной операции. Текст послания зачитал на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре "Россия" первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.Также глава государства считает глубоко символичным тот факт, что праздник приурочен ко дню рождения выдающегося театрального режиссера и актера, создателя всемирно известной творческой школы Константина Станиславского.Лидер страны подчеркнул, что россияне всегда будут помнить замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, давали концерты перед ранеными в госпиталях.Ранее замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко высказал мнение, что тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество композиторов, писателей, режиссеров и художников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО формирует новый культурный пласт в России – МихалковКогда в Крым вернется большое кино – ответ МашковаМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником, который впервые отмечается в стране в этом году 17 января, и поблагодарил деятелей культуры за поддержку участников специальной военной операции.
Текст послания зачитал на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре "Россия" первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.
"Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения к поколению", - говорится в послании Путина.
Также глава государства считает глубоко символичным тот факт, что праздник приурочен ко дню рождения выдающегося театрального режиссера и актера, создателя всемирно известной творческой школы Константина Станиславского.
"Особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев", - заявил президент.
Лидер страны подчеркнул, что россияне всегда будут помнить замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, давали концерты перед ранеными в госпиталях.
Ранее замминистра культуры Крыма Андрей Терещенко высказал мнение, что тема СВО объединит народы России и одухотворит творчество
композиторов, писателей, режиссеров и художников.
