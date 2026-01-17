https://crimea.ria.ru/20260117/pushkov-o-grenlandii-v-glazakh-mira-evropa-vyglyadit-unizhennoy-i-bessilnoy-1152469476.html

Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной

Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной

В ситуации с притязаниями США на Гренландию Европа в глазах всего мира выглядит униженной и бессильной, что еще раз говорит о ее неуклонном упадке, считает... РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T17:11

2026-01-17T17:11

2026-01-17T17:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В ситуации с притязаниями США на Гренландию Европа в глазах всего мира выглядит униженной и бессильной, что еще раз говорит о ее неуклонном упадке, считает сенатор Алексей Пушков.Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, однако заверил, что у союза существует план Б.По его словам, министр обороны Бельгии рассуждает о плане А и плане Б, но все это звучит просто жалко."Ведь (президент США Дональд - ред.) Трамп наносит удар не только по Дании, но и по глобальному коллективному образу Европы, не способной отстоять и защитить одного из своих членов", - отметил Пушков.Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

