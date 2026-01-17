https://crimea.ria.ru/20260117/pushkov-o-grenlandii-v-glazakh-mira-evropa-vyglyadit-unizhennoy-i-bessilnoy-1152469476.html
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
В ситуации с притязаниями США на Гренландию Европа в глазах всего мира выглядит униженной и бессильной, что еще раз говорит о ее неуклонном упадке, считает... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T17:11
2026-01-17T17:11
2026-01-17T17:21
мнения
алексей пушков
гренландия
европейский союз (ес)
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111746/57/1117465752_0:226:3072:1953_1920x0_80_0_0_d98fc4e38433610733b7aca8eb828368.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В ситуации с притязаниями США на Гренландию Европа в глазах всего мира выглядит униженной и бессильной, что еще раз говорит о ее неуклонном упадке, считает сенатор Алексей Пушков.Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, однако заверил, что у союза существует план Б.По его словам, министр обороны Бельгии рассуждает о плане А и плане Б, но все это звучит просто жалко."Ведь (президент США Дональд - ред.) Трамп наносит удар не только по Дании, но и по глобальному коллективному образу Европы, не способной отстоять и защитить одного из своих членов", - отметил Пушков.Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260116/tramp-prigrozil-poshlinami-nesoglasnym-s-planami-ssha-po-grenlandii-1152456365.html
гренландия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111746/57/1117465752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99fb2ffa6b6379b9f03ee7f1d2cd4586.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, алексей пушков, гренландия, европейский союз (ес), политика, в мире, новости
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
17:11 17.01.2026 (обновлено: 17:21 17.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В ситуации с притязаниями США на Гренландию Европа в глазах всего мира выглядит униженной и бессильной, что еще раз говорит о ее неуклонном упадке, считает сенатор Алексей Пушков.
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен признал в интервью телеканалу VRT, что ЕС не способен одержать военную победу над США в Гренландии, если Вашингтон решит аннексировать остров, однако заверил, что у союза существует план Б.
"В глазах всего мира Европа выглядит униженной и бессильной. И это еще раз говорит о ее неуклонном упадке", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, министр обороны Бельгии рассуждает о плане А и плане Б, но все это звучит просто жалко.
"Ведь (президент США Дональд - ред.) Трамп наносит удар не только по Дании, но и по глобальному коллективному образу Европы, не способной отстоять и защитить одного из своих членов", - отметил Пушков.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.