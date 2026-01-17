Проезд на Ай-Петри закрыт

https://crimea.ria.ru/20260117/proezd-na-ay-petri-zakryt-1152464711.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за снежных заносов закрыли проезд на Ай-Петри. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации Павленко, только за утро субботы на плато попытались проехать 30 машин.Ранее в субботу сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы. Также в Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города.Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботыВ Крыму оценили идею наказывать родителей за опасные зимние катания детейЗима во всей красе: погода на выходные в Крыму

