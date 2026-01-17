Рейтинг@Mail.ru
Проезд на Ай-Петри закрыт - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260117/proezd-na-ay-petri-zakryt-1152464711.html
Проезд на Ай-Петри закрыт
Проезд на Ай-Петри закрыт - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Проезд на Ай-Петри закрыт
В Крыму из-за снежных заносов закрыли проезд на Ай-Петри. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T12:38
2026-01-17T12:38
ситуация на дорогах крыма
крым
ялта
большая ялта
ай-петри
янина павленко
дороги крыма
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/18/1133771202_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_1ce330e0ff340e97a62f87c5b325bceb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за снежных заносов закрыли проезд на Ай-Петри. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации Павленко, только за утро субботы на плато попытались проехать 30 машин.Ранее в субботу сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы. Также в Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города.Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботыВ Крыму оценили идею наказывать родителей за опасные зимние катания детейЗима во всей красе: погода на выходные в Крыму
крым
ялта
большая ялта
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/18/1133771202_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_82137d11b6529b9f110189c90d6d6101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, большая ялта, ай-петри, янина павленко, дороги крыма, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
Проезд на Ай-Петри закрыт

В Крыму из-за снежных заносов закрыли проезд на Ай-Петри

12:38 17.01.2026
 
© КрымавтодорДорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за снежных заносов закрыли проезд на Ай-Петри. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Отдельно обращаюсь к тем, кто сейчас хочет доехать на Ай-Петри. По решению штаба по ЧС в связи со штормовым предупреждением и неблагоприятными метеорологическими условиями проезд на Ай-Петри закрыт", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, только за утро субботы на плато попытались проехать 30 машин.
"Рассматриваем вопрос об ограничении передвижения большегрузных транспортных средств с организацией мест отстоя на объезде со стороны Фороса и в районе Краснокаменки, о чем я дополнительно сообщу", - добавила руководитель.
Ранее в субботу сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы. Также в Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города.
Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
В Крыму оценили идею наказывать родителей за опасные зимние катания детей
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымЯлтаБольшая ЯлтаАй-ПетриЯнина ПавленкоДороги КрымаКрымская погодаПогода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
12:28Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
12:07Армия России освободила Прилуки в Запорожской области
11:56В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
11:39В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
11:34В Севастополе сгорел двухэтажный дом
11:28Владыка Лазарь: биография
11:02В Крыму скончался владыка Лазарь
10:53Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
10:39Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
10:10Землетрясение произошло на Камчатке
09:54Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
09:24Власти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегом
Лента новостейМолния