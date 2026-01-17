Проезд на Ай-Петри закрыт
В Крыму из-за снежных заносов закрыли проезд на Ай-Петри
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за снежных заносов закрыли проезд на Ай-Петри. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Отдельно обращаюсь к тем, кто сейчас хочет доехать на Ай-Петри. По решению штаба по ЧС в связи со штормовым предупреждением и неблагоприятными метеорологическими условиями проезд на Ай-Петри закрыт", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, только за утро субботы на плато попытались проехать 30 машин.
"Рассматриваем вопрос об ограничении передвижения большегрузных транспортных средств с организацией мест отстоя на объезде со стороны Фороса и в районе Краснокаменки, о чем я дополнительно сообщу", - добавила руководитель.
Ранее в субботу сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы. Также в Симферополе коммунальщики в круглосуточном режиме расчищают снег и наледь на дорогах и тротуарах города.
Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
