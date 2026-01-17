https://crimea.ria.ru/20260117/patriarkh-kirill-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-vladyki-lazarya-1152469822.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Более тридцати лет владыка Лазарь возглавлял Симферопольскую епархию, заботился о восстановлении и строительстве храмов и монашеских обителей в республике. Об этом говорится в патриаршем соболезновании в связи с кончиной митрополита Лазаря (Швеца), опубликованном в Telegram-канале Крымской митрополии.Также в крымской митрополии обратили внимание на то, что трудами почившего немало было сделано для духовно-нравственного "воспитания овец словесного стада"."Господь да примет с любовью душу новопреставленного своего служителя — митрополита Лазаря, простив ему всякое согрешение вольное и невольное, ибо несть человека, иже поживет и не согрешит (3 Цар. 8:46), всех же скорбящих о его кончине — да утешит и укрепит, дабы с упованием на милость Божию пережить сию утрату", - написано в патриаршем соболезновании.В субботу сообщалось, что умер на 87-м году жизни бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец).Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

