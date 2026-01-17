Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря
Патриаршее соболезнование в связи с кончиной митрополита Лазаря в Крыму
© РИА Новости Крым . Алина БогадицаМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь проводит благодарственный молебен в чести прибытия иконы "Спас Нерукотворный" в Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе
© РИА Новости Крым . Алина Богадица
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Более тридцати лет владыка Лазарь возглавлял Симферопольскую епархию, заботился о восстановлении и строительстве храмов и монашеских обителей в республике. Об этом говорится в патриаршем соболезновании в связи с кончиной митрополита Лазаря (Швеца), опубликованном в Telegram-канале Крымской митрополии.
"С печалью узнал о кончине митрополита Лазаря (Швеца). Более тридцати лет владыка возглавлял Симферопольскую епархию, заботился о благоустроении на земле древней Тавриды церковной жизни, о восстановлении и строительстве храмов и монашеских обителей, о созидании Тела Христова (Еф. 4:12), дабы вверенная его попечению паства возрастала в познании Господа нашего и Спасителя (2 Пет. 3:18)", - говорится в сообщении.
Также в крымской митрополии обратили внимание на то, что трудами почившего немало было сделано для духовно-нравственного "воспитания овец словесного стада".
"Господь да примет с любовью душу новопреставленного своего служителя — митрополита Лазаря, простив ему всякое согрешение вольное и невольное, ибо несть человека, иже поживет и не согрешит (3 Цар. 8:46), всех же скорбящих о его кончине — да утешит и укрепит, дабы с упованием на милость Божию пережить сию утрату", - написано в патриаршем соболезновании.
В субботу сообщалось, что умер на 87-м году жизни бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец).
Прощание с бывшим главой Крымской митрополии Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года. Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.