17.01.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
Утром в субботу в Крыму снег продолжает идти в рядя регионов, на дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. Об этом сообщили в пресс-службе компании РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T09:54
2026-01-17T09:54
ситуация на дорогах крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
дороги
дороги крыма
новости крыма
крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Утром в субботу в Крыму снег продолжает идти в рядя регионов, на дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымавтодор".
Новости
крым, крымская погода, погода в крыму, дороги, дороги крыма, новости крыма, крымавтодор
Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы

Оперативная сводка о состоянии дорог в Крыму к утру субботы

09:54 17.01.2026
 
© КрымавтодорТехника расчищает дороги Крыма от снега и льда
Техника расчищает дороги Крыма от снега и льда
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Утром в субботу в Крыму снег продолжает идти в рядя регионов, на дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымавтодор".
"На территории Республики Крым сохраняются зимние погодные условия. Температура воздуха составляет от -3 до –-11 градусов. Местами отмечается снег", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, в Судаке сейчас 4 градуса мороза, снег, дорожное покрытие влажное. Такая же дорожная обстановка и на Грушевском перевале, однако здесь на четыре градуса холоднее.
В Красноперекопске дорожное покрытие обработанное, осадков нет, столбики термометров показывают 11 градусов мороза.
В Сакском районе 10 градусов мороза, без осадков, дорожное покрытие местами влажное.
В Симферополь 9 градусов ниже нуля, в Добровской долине на градус холоднее. Осадков нет, дорожное покрытие влажное, обработанное.
В Алуште -3, без осадков, дорожное покрытие сухое, на Ангарском перевале 10 градусов мороза, дорожное покрытие влажное. Шапка Партизан – также -10, дорожное покрытие влажное. В Ялте -3, снег, дорожное покрытие влажное, обработанное.
На дорогах в Красногвардейском районе дорожное покрытие местами влажное, 10 градусов мороза, идет мелкий снег. В Белогорском районе дорожное покрытие обработанное, без осадков, столбики термометров фиксируют 10 градусов ниже нуля.
В Ленинском районе полуострова сыплет мелкий снег, дорожное покрытие обработанное, 6 градусов мороза. В Джанкойском районе холоднее, здесь -9, мелкий снег, дорожное покрытие местами сухое, местами влажное.
Ранее в субботу глава Ялты Янина Павленко запросила дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
Крым завалило снегом – фото
В Ялте устраняют последствия снегопада
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымская погодаПогода в КрымуДорогиДороги КрымаНовости КрымаКрымавтодор
 
