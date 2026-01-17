https://crimea.ria.ru/20260117/obstanovka-na-perevalakh-i-dorogakh-kryma-k-utru-subboty-1152461247.html

Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы

Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы

Утром в субботу в Крыму снег продолжает идти в рядя регионов, на дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. Об этом сообщили в пресс-службе компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Утром в субботу в Крыму снег продолжает идти в рядя регионов, на дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымавтодор".По данным предприятия, в Судаке сейчас 4 градуса мороза, снег, дорожное покрытие влажное. Такая же дорожная обстановка и на Грушевском перевале, однако здесь на четыре градуса холоднее.В Красноперекопске дорожное покрытие обработанное, осадков нет, столбики термометров показывают 11 градусов мороза.В Сакском районе 10 градусов мороза, без осадков, дорожное покрытие местами влажное.В Симферополь 9 градусов ниже нуля, в Добровской долине на градус холоднее. Осадков нет, дорожное покрытие влажное, обработанное.В Алуште -3, без осадков, дорожное покрытие сухое, на Ангарском перевале 10 градусов мороза, дорожное покрытие влажное. Шапка Партизан – также -10, дорожное покрытие влажное. В Ялте -3, снег, дорожное покрытие влажное, обработанное.На дорогах в Красногвардейском районе дорожное покрытие местами влажное, 10 градусов мороза, идет мелкий снег. В Белогорском районе дорожное покрытие обработанное, без осадков, столбики термометров фиксируют 10 градусов ниже нуля.В Ленинском районе полуострова сыплет мелкий снег, дорожное покрытие обработанное, 6 градусов мороза. В Джанкойском районе холоднее, здесь -9, мелкий снег, дорожное покрытие местами сухое, местами влажное.Ранее в субботу глава Ялты Янина Павленко запросила дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима во всей красе: погода на выходные в КрымуКрым завалило снегом – фотоВ Ялте устраняют последствия снегопада

