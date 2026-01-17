https://crimea.ria.ru/20260117/novosti-yalty-situatsiya-v-regione-seychas-1152464917.html

Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас

Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас

Для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб. Об этом сообщила руководитель администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T12:46

2026-01-17T12:46

2026-01-17T12:46

крым

ялта

янина павленко

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152448437_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04b95419d2d0c12a7037edcc7fc18c45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб. Об этом сообщила руководитель администрации Янина Павленко."В связи с обильными осадками в регионе сложилась непростая ситуация. В Большой Ялте она осложняется горным рельефом. Под моим руководством создан оперштаб, где детально разбираем все вопросы", - написала она в своем Telegram-канале.По информации Павленко, сейчас в городе работает шесть спецмашин "Крымавтодора" и семь – дорожно-эксплуатационного управления. В ближайшее время в регион прибудет подкрепление из Симферополя. Посыпочного материала в достатке.Также она напомнила, что согласно ГОСТу, окончательно скользкость должна быть ликвидирована в течение шести часов после окончания снегопада. Но поскольку осадки не прекращаются, уборка и посыпка практически бессмысленны, отметила Павленко.Кроме того, власти Ялты призывают автомобилистов воздержаться от поездок по городу.Ранее в субботу сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы.Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260117/proezd-na-ay-petri-zakryt-1152464711.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, общество