Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас

Для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб. Об этом сообщила руководитель администрации Янина Павленко.
2026-01-17T12:46
2026-01-17T12:46
2026-01-17T12:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб. Об этом сообщила руководитель администрации Янина Павленко."В связи с обильными осадками в регионе сложилась непростая ситуация. В Большой Ялте она осложняется горным рельефом. Под моим руководством создан оперштаб, где детально разбираем все вопросы", - написала она в своем Telegram-канале.По информации Павленко, сейчас в городе работает шесть спецмашин "Крымавтодора" и семь – дорожно-эксплуатационного управления. В ближайшее время в регион прибудет подкрепление из Симферополя. Посыпочного материала в достатке.Также она напомнила, что согласно ГОСТу, окончательно скользкость должна быть ликвидирована в течение шести часов после окончания снегопада. Но поскольку осадки не прекращаются, уборка и посыпка практически бессмысленны, отметила Павленко.Кроме того, власти Ялты призывают автомобилистов воздержаться от поездок по городу.Ранее в субботу сообщалось, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы.Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
