Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
Потери киевского режима в ходе спецоперации не снижаются. За минувшие сутки ликвидировано еще свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T13:44
2026-01-17T13:44
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Потери киевского режима в ходе спецоперации не снижаются. За минувшие сутки ликвидировано еще свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, ослабив сопротивление противника в Сумской области и на Харьковском направлении. Потери ВСУ на этой линии фронта достигли 170 боевиков, уничтожены также два броневика, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад материальных средств.Подразделения группировки "Запад" встали на выгодные рубежи и позиции, поразив украинские силы как на Харьковщине, так и на территории Донецкой Народной Республики.Подразделения "Южной" группировки разбили врага в районах четырех населенных пунктов ДНР. На этом участке безвозвратные потери ВСУ составили 225 боевиков. Также подбиты: американский бронетранспортер М113, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, истощив силы врага в Днепропетровской области и в ДНР.Подразделения группировки "Восток" раздавили оборону противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. В боях уничтожено свыше 210 боевиков, пять броневиков и пять автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до полусотни боевиков, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области, освободив населенный пункт Прилуки. Также под контроль российских военных перешел населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики.Также силы противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и шесть реактивных систем залпового огня HIMARS за минувшие сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта

Новости СВО: Киев потерял еще свыше 1300 боевиков за сутки

13:44 17.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Снайпер группировки войск Север ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Потери киевского режима в ходе спецоперации не снижаются. За минувшие сутки ликвидировано еще свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, ослабив сопротивление противника в Сумской области и на Харьковском направлении. Потери ВСУ на этой линии фронта достигли 170 боевиков, уничтожены также два броневика, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад материальных средств.
Подразделения группировки "Запад" встали на выгодные рубежи и позиции, поразив украинские силы как на Харьковщине, так и на территории Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки разбили врага в районах четырех населенных пунктов ДНР. На этом участке безвозвратные потери ВСУ составили 225 боевиков. Также подбиты: американский бронетранспортер М113, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, истощив силы врага в Днепропетровской области и в ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 440 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие", - обозначили в Минобороны.
Подразделения группировки "Восток" раздавили оборону противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. В боях уничтожено свыше 210 боевиков, пять броневиков и пять автомобилей.
Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до полусотни боевиков, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств.
Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области, освободив населенный пункт Прилуки. Также под контроль российских военных перешел населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики.
Также силы противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и шесть реактивных систем залпового огня HIMARS за минувшие сутки.
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
