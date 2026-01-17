https://crimea.ria.ru/20260117/novosti-svo-sily-kieva-istoschayutsya-po-vsey-linii-fronta-1152466088.html

Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта

Потери киевского режима в ходе спецоперации не снижаются. За минувшие сутки ликвидировано еще свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Потери киевского режима в ходе спецоперации не снижаются. За минувшие сутки ликвидировано еще свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, ослабив сопротивление противника в Сумской области и на Харьковском направлении. Потери ВСУ на этой линии фронта достигли 170 боевиков, уничтожены также два броневика, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад материальных средств.Подразделения группировки "Запад" встали на выгодные рубежи и позиции, поразив украинские силы как на Харьковщине, так и на территории Донецкой Народной Республики.Подразделения "Южной" группировки разбили врага в районах четырех населенных пунктов ДНР. На этом участке безвозвратные потери ВСУ составили 225 боевиков. Также подбиты: американский бронетранспортер М113, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, истощив силы врага в Днепропетровской области и в ДНР.Подразделения группировки "Восток" раздавили оборону противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. В боях уничтожено свыше 210 боевиков, пять броневиков и пять автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до полусотни боевиков, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области, освободив населенный пункт Прилуки. Также под контроль российских военных перешел населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики.Также силы противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и шесть реактивных систем залпового огня HIMARS за минувшие сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

