На дорогах Крыма образовались снежные переметы
На дорогах Крыма образовались снежные переметы
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноУборка снега на улицах Севастополя
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В республике сохраняются зимние условия, температура воздуха колеблется от –6 до –10 C. На дорогах местами снег и образуются снежные переметы. О ситуации на дорогах полуострова сообщает Крымавтодор.
Симферополь и район
Температура –7…–8 C, местами мелкий снег.
Дорожное покрытие влажное и обработанное. На открытых участках возможны снежные переметы.
Алушта и горные перевалы
Алушта –3…–6 C, без осадков, покрытие обработанное.
Ангарский перевал –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.
Шапка Партизан –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.
Сакский район
Температура –9 C. На дорогах фиксируются снежные заносы. Особое внимание на участках: Новоселовское – Саки; Саки – Орловка до Фрунзе;
Температура –7…–8 C, местами мелкий снег.
Дорожное покрытие влажное и обработанное. На открытых участках возможны снежные переметы.
Алушта и горные перевалы
Алушта –3…–6 C, без осадков, покрытие обработанное.
Ангарский перевал –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.
Шапка Партизан –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.
Сакский район
Температура –9 C. На дорогах фиксируются снежные заносы. Особое внимание на участках: Новоселовское – Саки; Саки – Орловка до Фрунзе;
Симферополь – Евпатория – Мирный сильный ветер, возможны снежные переметы на открытых участках.
Судак и Грушевка
Температура –4…–8 C, снег.
Дорожное покрытие влажное и обработанное.
Красногвардейский район
Температура –8 C, местами мелкий снег. Дорожное покрытие обработанное, наблюдаются перемёты.
Джанкойский район
Температура –8 C, местами мелкий снег.
Дорожное покрытие сухое. Отмечены снежные намёты на участке Заречное – Перепелкино.
Ленинский район
Температура –6…–8 C. На дороге Таврида – Уварово фиксируются снежные наметы.
"В республике задействовано 110 единиц дорожной техники и 160 человек", - заключили в Крымавтодоре.
Судак и Грушевка
Температура –4…–8 C, снег.
Дорожное покрытие влажное и обработанное.
Красногвардейский район
Температура –8 C, местами мелкий снег. Дорожное покрытие обработанное, наблюдаются перемёты.
Джанкойский район
Температура –8 C, местами мелкий снег.
Дорожное покрытие сухое. Отмечены снежные намёты на участке Заречное – Перепелкино.
Ленинский район
Температура –6…–8 C. На дороге Таврида – Уварово фиксируются снежные наметы.
"В республике задействовано 110 единиц дорожной техники и 160 человек", - заключили в Крымавтодоре.