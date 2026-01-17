https://crimea.ria.ru/20260117/na-dorogakh-kryma-obrazovalis-snezhnye-peremety-1152472127.html

На дорогах Крыма образовались снежные переметы

В республике сохраняются зимние условия, температура воздуха колеблется от –6 до –10 C. На дорогах местами снег и образуются снежные переметы. О ситуации на... РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В республике сохраняются зимние условия, температура воздуха колеблется от –6 до –10 C. На дорогах местами снег и образуются снежные переметы. О ситуации на дорогах полуострова сообщает Крымавтодор.Симферополь и районТемпература –7…–8 C, местами мелкий снег.Дорожное покрытие влажное и обработанное. На открытых участках возможны снежные переметы.Алушта и горные перевалыАлушта –3…–6 C, без осадков, покрытие обработанное.Ангарский перевал –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.Шапка Партизан –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.Сакский районТемпература –9 C. На дорогах фиксируются снежные заносы. Особое внимание на участках: Новоселовское – Саки; Саки – Орловка до Фрунзе;Симферополь – Евпатория – Мирный сильный ветер, возможны снежные переметы на открытых участках.Судак и ГрушевкаТемпература –4…–8 C, снег.Дорожное покрытие влажное и обработанное.Красногвардейский районТемпература –8 C, местами мелкий снег. Дорожное покрытие обработанное, наблюдаются перемёты.Джанкойский районТемпература –8 C, местами мелкий снег.Дорожное покрытие сухое. Отмечены снежные намёты на участке Заречное – Перепелкино.Ленинский районТемпература –6…–8 C. На дороге Таврида – Уварово фиксируются снежные наметы."В республике задействовано 110 единиц дорожной техники и 160 человек", - заключили в Крымавтодоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

