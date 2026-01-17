Рейтинг@Mail.ru
На дорогах Крыма образовались снежные переметы - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
На дорогах Крыма образовались снежные переметы
На дорогах Крыма образовались снежные переметы - РИА Новости Крым, 17.01.2026
На дорогах Крыма образовались снежные переметы
В республике сохраняются зимние условия, температура воздуха колеблется от –6 до –10 C. На дорогах местами снег и образуются снежные переметы. О ситуации на... РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В республике сохраняются зимние условия, температура воздуха колеблется от –6 до –10 C. На дорогах местами снег и образуются снежные переметы. О ситуации на дорогах полуострова сообщает Крымавтодор.Симферополь и районТемпература –7…–8 C, местами мелкий снег.Дорожное покрытие влажное и обработанное. На открытых участках возможны снежные переметы.Алушта и горные перевалыАлушта –3…–6 C, без осадков, покрытие обработанное.Ангарский перевал –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.Шапка Партизан –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.Сакский районТемпература –9 C. На дорогах фиксируются снежные заносы. Особое внимание на участках: Новоселовское – Саки; Саки – Орловка до Фрунзе;Симферополь – Евпатория – Мирный сильный ветер, возможны снежные переметы на открытых участках.Судак и ГрушевкаТемпература –4…–8 C, снег.Дорожное покрытие влажное и обработанное.Красногвардейский районТемпература –8 C, местами мелкий снег. Дорожное покрытие обработанное, наблюдаются перемёты.Джанкойский районТемпература –8 C, местами мелкий снег.Дорожное покрытие сухое. Отмечены снежные намёты на участке Заречное – Перепелкино.Ленинский районТемпература –6…–8 C. На дороге Таврида – Уварово фиксируются снежные наметы."В республике задействовано 110 единиц дорожной техники и 160 человек", - заключили в Крымавтодоре.
Новости
крым, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, дороги крыма, крымавтодор
На дорогах Крыма образовались снежные переметы

На дорогах Крыма образовались снежные переметы

22:11 17.01.2026
 
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноУборка снега на улицах Севастополя
Уборка снега на улицах Севастополя
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В республике сохраняются зимние условия, температура воздуха колеблется от –6 до –10 C. На дорогах местами снег и образуются снежные переметы. О ситуации на дорогах полуострова сообщает Крымавтодор.
Симферополь и район
Температура –7…–8 C, местами мелкий снег.
Дорожное покрытие влажное и обработанное. На открытых участках возможны снежные переметы.

Алушта и горные перевалы
Алушта –3…–6 C, без осадков, покрытие обработанное.
Ангарский перевал –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.
Шапка Партизан –10…–11 C, местами снег, покрытие влажное, обработанное.

Сакский район
Температура –9 C. На дорогах фиксируются снежные заносы. Особое внимание на участках: Новоселовское – Саки; Саки – Орловка до Фрунзе;
Симферополь – Евпатория – Мирный сильный ветер, возможны снежные переметы на открытых участках.

Судак и Грушевка
Температура –4…–8 C, снег.
Дорожное покрытие влажное и обработанное.

Красногвардейский район
Температура –8 C, местами мелкий снег. Дорожное покрытие обработанное, наблюдаются перемёты.

Джанкойский район
Температура –8 C, местами мелкий снег.
Дорожное покрытие сухое. Отмечены снежные намёты на участке Заречное – Перепелкино.

Ленинский район
Температура –6…–8 C. На дороге Таврида – Уварово фиксируются снежные наметы.

"В республике задействовано 110 единиц дорожной техники и 160 человек", - заключили в Крымавтодоре.
В Ялте продолжают устранять последствия непогоды
19:23
Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаПогодаКрымская погодаПогода в КрымуДороги КрымаКрымавтодор
 
