Метель и морозы: погода в Крыму на субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В субботу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается холодная и ветренная погода. Пройдет снег, местами сильный, метель. На дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -5…-7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -9 градусов, днем покажут -2....-6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В субботу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается холодная и ветренная погода. Пройдет снег, местами сильный, метель. На дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12, на ЮБК -2…-5; днем -2…-7, в горах -8…-11", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -5…-7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -9 градусов, днем покажут -2....-6.
