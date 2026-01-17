https://crimea.ria.ru/20260117/metel-i-morozy-pogoda-v-krymu-na-subbotu-1152427006.html

Метель и морозы: погода в Крыму на субботу

Метель и морозы: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Метель и морозы: погода в Крыму на субботу

В субботу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается холодная и ветренная погода. Пройдет снег, местами сильный, метель. На дорогах...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В субботу погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается холодная и ветренная погода. Пройдет снег, местами сильный, метель. На дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10, днем -5…-7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -9 градусов, днем покажут -2....-6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

