Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму - омбудсмен
16:57 17.01.2026 (обновлено: 16:59 17.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы мальчик, который проходит лечение в Москве, потерял при теракте маму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
"У 12-летнего ребенка, который сейчас в Москве, погибла мама, пострадала сестра, она уже выписана, есть отец... Сейчас главное – стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение", – сказал Георгиев в эфире программы "Детально".
Ребенок пока не знает, что мама погибла, сказал он.
Ранее Георгиев рассказал, что четверо детей, мама которых погибла во время теракта ВСУ в новогоднюю ночь в Хорлах, получили опекунство, все вместе они попали в одну семью, уже прошли первые выплаты от государства.
Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
