Крым вошел в топ-15 по бронированию жилья посуточно в Новый год

Крым вошел в топ-15 по числу бронирований посуточных квартир на новогодних праздниках
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-15 российских регионов по количеству бронирований квартир посуточно на новогодних праздниках, отмечают специалисты технологической платформы "Авито Путешествия ".
По данным экспертов, число бронирований посуточных квартир по сравнению с прошлым годом выросло на 22%.
Самыми популярными направлениями стали Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Татарстан и Нижегородская область. Сильнее всего спрос на посуточные квартиры вырос в Свердловской (+37%), Нижегородской (+32%), Мурманской (+31%) и Московской областях (+30%).
Самые низкие цены на новогодние праздники отмечались в Ростовской и Воронежской областях (по 3500 рублей за ночь), Новосибирской (4000 рублей), Тюменской (4200 рублей) областях.
В среднем россияне останавливались в посуточных квартирах на три ночи втроем.
Посуточная загородная недвижимость по сравнению с новогодними праздниками 2025 года стала популярнее на 57%. Чаще всего россияне снимали такие объекты в Карелии, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ярославской и Московской области.
В свою очередь номера в отелях на праздники, по данным "Авито Путешествия ", активнее всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Нижегородской области. Дешевле всего снять номер на новогодних праздниках среди регионов из топ-15 было в Приморском крае (3200 рублей), Ростовской области (3500 рублей), Ярославской и Мурманской областях (по 4400 рублей), а также Республике Крым (4600 рублей).
