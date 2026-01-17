Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в топ-15 по бронированию жилья посуточно в Новый год - РИА Новости Крым, 17.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260117/krym-voshel-v-top-15-po-bronirovaniyu-zhilya-posutochno-v-novyy-god-1152457479.html
Крым вошел в топ-15 по бронированию жилья посуточно в Новый год
Крым вошел в топ-15 по бронированию жилья посуточно в Новый год - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Крым вошел в топ-15 по бронированию жилья посуточно в Новый год
Крым вошел в топ-15 российских регионов по количеству бронирований квартир посуточно на новогодних праздниках, отмечают специалисты технологической платформы... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T07:02
2026-01-17T07:02
крым
новый год
новый год 2026
статистика
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148286476_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d4d2b7f8a1e7eae52d32de261b2d4d39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-15 российских регионов по количеству бронирований квартир посуточно на новогодних праздниках, отмечают специалисты технологической платформы "Авито Путешествия ".По данным экспертов, число бронирований посуточных квартир по сравнению с прошлым годом выросло на 22%. Самыми популярными направлениями стали Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Татарстан и Нижегородская область. Сильнее всего спрос на посуточные квартиры вырос в Свердловской (+37%), Нижегородской (+32%), Мурманской (+31%) и Московской областях (+30%). Самые низкие цены на новогодние праздники отмечались в Ростовской и Воронежской областях (по 3500 рублей за ночь), Новосибирской (4000 рублей), Тюменской (4200 рублей) областях.В среднем россияне останавливались в посуточных квартирах на три ночи втроем.Посуточная загородная недвижимость по сравнению с новогодними праздниками 2025 года стала популярнее на 57%. Чаще всего россияне снимали такие объекты в Карелии, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ярославской и Московской области.В свою очередь номера в отелях на праздники, по данным "Авито Путешествия ", активнее всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Нижегородской области. Дешевле всего снять номер на новогодних праздниках среди регионов из топ-15 было в Приморском крае (3200 рублей), Ростовской области (3500 рублей), Ярославской и Мурманской областях (по 4400 рублей), а также Республике Крым (4600 рублей).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крым вошел в топ-15 по бронированию жилья посуточно в Новый год

Крым вошел в топ-15 по числу бронирований посуточных квартир на новогодних праздниках

07:02 17.01.2026
 
Алупка
Алупка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-15 российских регионов по количеству бронирований квартир посуточно на новогодних праздниках, отмечают специалисты технологической платформы "Авито Путешествия ".

По данным экспертов, число бронирований посуточных квартир по сравнению с прошлым годом выросло на 22%.

Самыми популярными направлениями стали Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Татарстан и Нижегородская область. Сильнее всего спрос на посуточные квартиры вырос в Свердловской (+37%), Нижегородской (+32%), Мурманской (+31%) и Московской областях (+30%).

Самые низкие цены на новогодние праздники отмечались в Ростовской и Воронежской областях (по 3500 рублей за ночь), Новосибирской (4000 рублей), Тюменской (4200 рублей) областях.

В среднем россияне останавливались в посуточных квартирах на три ночи втроем.

Посуточная загородная недвижимость по сравнению с новогодними праздниками 2025 года стала популярнее на 57%. Чаще всего россияне снимали такие объекты в Карелии, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ярославской и Московской области.

В свою очередь номера в отелях на праздники, по данным "Авито Путешествия ", активнее всего бронировали в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Нижегородской области. Дешевле всего снять номер на новогодних праздниках среди регионов из топ-15 было в Приморском крае (3200 рублей), Ростовской области (3500 рублей), Ярославской и Мурманской областях (по 4400 рублей), а также Республике Крым (4600 рублей).
