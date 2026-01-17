Рейтинг@Mail.ru
Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым... РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий". При этом киевский режим предлагает одновременно "репатриировать" гражданских лиц, которые находятся в РФ под следствием и которым предъявлены обвинения в совершении правонарушений или преступлений против России.Омбудсмен отметила, что по этой причине диалог о возвращении граждан РФ ведется уже более девяти месяцев.В середине декабря сообщалось, что пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии.В ноябре 2025 года Москалькова сообщала, что в Сумской области продолжают удерживать 12 жителей Курской области.В октябре прошлого года десять мирных жителей Курской области, которых киевский режим удерживал на территории Украины, также были возвращены в Россию. 2 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 185 на 185, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц, сообщали ранее в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удалось вернуть 132 жителя Курской области – МоскальковаВозвращение жителей Курской области из украинского плена продолжаетсяВсе находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
татьяна москалькова, украина, россия, курская область, обмен пленными, пленные, новости
Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова

Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на подследственных лиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий". При этом киевский режим предлагает одновременно "репатриировать" гражданских лиц, которые находятся в РФ под следствием и которым предъявлены обвинения в совершении правонарушений или преступлений против России.
"Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся", - сказала она журналистам в Женеве.
Омбудсмен отметила, что по этой причине диалог о возвращении граждан РФ ведется уже более девяти месяцев.
В середине декабря сообщалось, что пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии.
В ноябре 2025 года Москалькова сообщала, что в Сумской области продолжают удерживать 12 жителей Курской области.
В октябре прошлого года десять мирных жителей Курской области, которых киевский режим удерживал на территории Украины, также были возвращены в Россию. 2 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 185 на 185, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц, сообщали ранее в Минобороны России.
