Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова

Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова

Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым... РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17

2026-01-17T16:32

2026-01-17T16:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Киев предлагает обменять 12 удерживаемых жителей Курской области на гражданских лиц, которые находятся в России под следствием, что является неприемлемым условием. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.По словам российского омбудсмена, Киев выдвигает "такие условия, которые российская сторона выполнить не может". Более того, Москалькова напомнила, что согласно Женевской конвенции, россиян должны быть вернуть в страну "без каких-либо условий". При этом киевский режим предлагает одновременно "репатриировать" гражданских лиц, которые находятся в РФ под следствием и которым предъявлены обвинения в совершении правонарушений или преступлений против России.Омбудсмен отметила, что по этой причине диалог о возвращении граждан РФ ведется уже более девяти месяцев.В середине декабря сообщалось, что пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии.В ноябре 2025 года Москалькова сообщала, что в Сумской области продолжают удерживать 12 жителей Курской области.В октябре прошлого года десять мирных жителей Курской области, которых киевский режим удерживал на территории Украины, также были возвращены в Россию. 2 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 185 на 185, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц, сообщали ранее в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удалось вернуть 132 жителя Курской области – МоскальковаВозвращение жителей Курской области из украинского плена продолжаетсяВсе находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов

