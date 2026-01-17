https://crimea.ria.ru/20260117/kak-privesti-sebya-v-formu-posle-novogodnikh-zastoliy-sovet-eksperta-1151881013.html
Как привести себя в форму после новогодних застолий: совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Чтобы привести себя в физическую форму после новогодних каникул и "праздника желудка", многие люди принимают решение заняться спортом. О том, как без вреда для здоровья начать спортивные тренировки, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-эксперт Виктория Витковская.По ее словам, после длительных праздничных застолий в подходе к занятиям важно соблюсти осторожность."Главное не переусердствовать. Желудки перегружены, и эмоционально люди тоже перегружены – а это частота сердечных сокращений и, как следствие, у них возникает высокое артериальное давление. Тем, кто только собирается привести себя в порядок, нужно начинать постепенно, с поступательного режима", – говорит Витковская.По ее рекомендации, в первый день достаточно 15 секунд занятий: поднимать ноги, повертеть руками, посмотреть на небо, подышать воздухом. На следующий день стоит увеличить нагрузку до минуты, затем – до минуты и 15 секунд.А вот получасовая тренировка с непривычки только навредит – резко входить в спортивный режим чревато для мышц.Если собрать силу воли в кулак сложно, есть вариант обратиться к фитнес-инструктору, который поможет разработать программу тренировок.Кроме того, выходить из новогоднего "пике" эксперт советует с помощью большого количества воды и клетчатки. Включить в рацион помидоры, огурцы, овощные и фруктовые смузи - они помогает восстановить энергию, водный баланс и сокращают риск переедания.Также, если поблизости с домом есть спортплощадка или в районе мало машин, полезно устраивать тренировки на свежем воздухе. Единственное условие – надеть шапку, чтобы сосуды не сужались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым.
Чтобы привести себя в физическую форму после новогодних каникул и "праздника желудка", многие люди принимают решение заняться спортом. О том, как без вреда для здоровья начать спортивные тренировки, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала фитнес-эксперт Виктория Витковская.
По ее словам, после длительных праздничных застолий в подходе к занятиям важно соблюсти осторожность.
"Главное не переусердствовать. Желудки перегружены, и эмоционально люди тоже перегружены – а это частота сердечных сокращений и, как следствие, у них возникает высокое артериальное давление. Тем, кто только собирается привести себя в порядок, нужно начинать постепенно, с поступательного режима", – говорит Витковская.
По ее рекомендации, в первый день достаточно 15 секунд занятий: поднимать ноги, повертеть руками, посмотреть на небо, подышать воздухом. На следующий день стоит увеличить нагрузку до минуты, затем – до минуты и 15 секунд.
А вот получасовая тренировка с непривычки только навредит – резко входить в спортивный режим чревато для мышц.
"Если организм не привык к нагрузкам, для него это будет стрессом. В этом нет никакого смысла. Нужно быть рациональным. После трех дней тренировок можно пробежать трусцой, поприседать, повращать руками – в зависимости от того, что конкретно человек любит. Важно, чтобы человеку нравилось", – говорит Виктория, добавляя, что нагрузка для всех индивидуальна.
Если собрать силу воли в кулак сложно, есть вариант обратиться к фитнес-инструктору, который поможет разработать программу тренировок.
Кроме того, выходить из новогоднего "пике" эксперт советует с помощью большого количества воды и клетчатки. Включить в рацион помидоры, огурцы, овощные и фруктовые смузи - они помогает восстановить энергию, водный баланс и сокращают риск переедания.
"Рекомендую организовать питьевой режим. Рыбу, птицу, мясо или овощи смешивать с бульоном в микшере. Получатся, что вы не едите, а пьете. Такая пища быстрее усваивается. И так можно уменьшить количество калорий. На дефиците калорий результат виден быстрее, чем на сумасшедшем тренинге", – отмечает Витковская.
Также, если поблизости с домом есть спортплощадка или в районе мало машин, полезно устраивать тренировки на свежем воздухе. Единственное условие – надеть шапку, чтобы сосуды не сужались.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.