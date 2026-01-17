Рейтинг@Mail.ru
Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Цифровая и юридическая гигиена в мире медиатехнологий сегодня не просто надобность, а необходимость. С каждым годом растет количество случаев дистанционных обманов, афер и многомиллионных краж "в один клик". При этом чаще всего забирать деньги приходят "правоохранители".РИА Новости Крым вместе с сотрудниками республиканского МВД разработало инструкцию – как удостовериться, что перед вами настоящий полицейский, как сохранить от беды себя, своих близких, свой рубль и свою свободу."Вы что, не поняли, кто с вами разговаривает?"– Алло, дочка, у меня все деньги с карты куда-то ушли!– Как ушли? Я же недавно проверяла.– В магазине сказали, пусто, не могу расплатиться...– Мама, вспоминай, что ты делала с картой?– Да, как всегда. Ничего особенного. Правда, сказала позавчера код полицейскому, он звонил.– Зачем, мама? Это был мошенник!– Ну, он угрожал и так убедительно говорил…Таких историй по нашей стране – миллион. Суммы космические. И отрицательные показатели растут параллельно прогрессу в технологиях. Сегодня трудно найти человека, который бы не слышал об аферистах. Но статистика неумолимо говорит, что одно дело слышать и знать, другое – применять знания в деле, проявлять бдительность и трезвомыслие.Юридическое дело – непростое направление, специфическое. Но, чтобы сберечь свои деньги, имущество, а иногда и свободу, каждому россиянину сегодня все же придется немного напрячься и зазубрить азы права. Своего права.По последним данным, мошенники чаще всего "надевают маски" работников банков, соцслужб и силовиков. И если первые две категории вряд ли будут вызывать у людей опасения, то "звонок из МВД или ФСБ" заставит напрячься даже видавших виды. Отсюда, помним базовый свод законов, когда общаемся с представителем таких структур.По сути, это выдержка из Федерального закона № 3-ФЗ "О полиции". В документе четко установлены права и обязанности полицейского, как он должен выглядеть, как вести диалог с гражданином и каковы его права. ФЗ "О полиции" можно скачать на официальных правовых сайтах. Это легко, быстро и крайне полезно."В случаях дистанционного общения (посредством сотовой связи), сотрудник полиции представляется согласно вышеуказанным требованиям и приглашает гражданина в отделение полиции, при этом сотрудник полиции может задать необходимые вопросы по конкретно возникшей ситуации, заблаговременно известной гражданину", – также сообщают правоохранители.В этом предложении ключевая фраза – "по конкретно возникшей ситуации, заблаговременно известной гражданину". Если "капитан Иванов" настаивает, что объяснять ничего по делу не обязан и не собирается – вряд ли это капитан МВД Иванов.Tone of voice или как и о чем идет беседа?"Никогда сотрудник полиции не ведет беседы по телефону касательно наличия денежных средств, кредитных задолженностей и иных финансовых обязательств у гражданина, если это прямо не связано с заявлением или проводимой проверкой, о которой гражданин должен быть уведомлен в установленном законом порядке", – подчеркивают в МВД.Про деньги – никогда. Если только это не касается дела. И то, если человек сомневается, сотрудник полиции обязан пригласить его в отделение или лично встретиться с ним в оговоренном месте.Когда встрече мешает расстояние, полицейский может передать дело своим коллегам, которые территориально находятся ближе. Но в таких случаях об этом также говорится человеку. Это не служебная тайна, а рабочий процесс. Проверять такие схемы нужно всегда. Как проверять документы и полномочия.И напоминают, что сотрудники полиции не звонят по видеосвязи и посредством мобильных мессенджеров и социальных сетей."Арсенал" грабителяВ известном советском фильме есть фраза: "Вежливость – лучшее оружие вора". Но когда это не помогает, аферист достает свои любимые "отмычки" – шантаж, угрозы и давление. И, да, нужно признать, что с психологической точки зрения мошенники работают профессионально. При этом обходят критическое мышление даже представителей интеллектуальной сферы труда (в интернете достаточно печальных примеров).Правда, есть одна зацепка. Любой аферист старается как можно дольше сохранить онлайн-связь и анонимность. На личные контакты мошенники идут только в исключительных случаях. И в большей степени говорят не о сути самого дела, а о его страшных последствиях – "лишат свободы, причастность, финансирование врага, выкуп" и подобные неприятные для любого человека слова и фразы.На воре шапка горитВсе же есть у аферистов одно очень слабое место, "горящая шапка вора". Это деньги. Точнее интерес к ним и все что с этим связано. А значит, если "сотрудник" говорит только про коды, пароли, счета, угрожает, когда человек пытается перейти, прояснить другие моменты дела – в большей степени вероятности – этот "правоохранитель" пришел за вашими личными сбережениями.По последним требованиям уставаИ еще важный момент. Сегодня в интернет-магазинах можно купить практически все. Мастера изготовят любой предмет, и конкуренция заставит их сделать это на высшем уровне. Этими благами злодеи пользуются тоже.И, если нейросети создают совместные портреты президентов тех стран, которые никогда не виделись в реальности, то "нарисовать грозного следователя" для компьютера – задача на пять секунд.Отсюда правило – не все то золото, что блестит. Не все то форма и удостоверение, указывая на которые, пытаются на вас надавить.Вывод (распечатать и на холодильник)- Сотрудник обязан представиться, предъявить документы и понятно объяснить причину обращения.- С полицейским можно встретиться в отделении, с аферистом нет.- Мошенник всегда говорит про деньги и обо всем, что с ними связано, угрожает, шантажирует, давит, торопит принять решение.- Форму и документы можно подделать. Всегда задавайте конкретные вопросы по названному "делу".- Сомневаетесь, что это настоящий сотрудник – звоните в 102, называете его данные и просите их подтвердить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым:"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложенияхГосуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн
мошенничество, мвд по республике крым, общество, новости, новости крыма, совет эксперта
Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД

Как распознать мошенника в интернете – советы от сотрудников полиции

20:02 17.01.2026
 
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Цифровая и юридическая гигиена в мире медиатехнологий сегодня не просто надобность, а необходимость. С каждым годом растет количество случаев дистанционных обманов, афер и многомиллионных краж "в один клик". При этом чаще всего забирать деньги приходят "правоохранители".
РИА Новости Крым вместе с сотрудниками республиканского МВД разработало инструкцию – как удостовериться, что перед вами настоящий полицейский, как сохранить от беды себя, своих близких, свой рубль и свою свободу.

"Вы что, не поняли, кто с вами разговаривает?"

– Алло, дочка, у меня все деньги с карты куда-то ушли!
– Как ушли? Я же недавно проверяла.
– В магазине сказали, пусто, не могу расплатиться...
– Мама, вспоминай, что ты делала с картой?
– Да, как всегда. Ничего особенного. Правда, сказала позавчера код полицейскому, он звонил.
– Зачем, мама? Это был мошенник!
– Ну, он угрожал и так убедительно говорил…
Таких историй по нашей стране – миллион. Суммы космические. И отрицательные показатели растут параллельно прогрессу в технологиях. Сегодня трудно найти человека, который бы не слышал об аферистах. Но статистика неумолимо говорит, что одно дело слышать и знать, другое – применять знания в деле, проявлять бдительность и трезвомыслие.
Юридическое дело – непростое направление, специфическое. Но, чтобы сберечь свои деньги, имущество, а иногда и свободу, каждому россиянину сегодня все же придется немного напрячься и зазубрить азы права. Своего права.
По последним данным, мошенники чаще всего "надевают маски" работников банков, соцслужб и силовиков. И если первые две категории вряд ли будут вызывать у людей опасения, то "звонок из МВД или ФСБ" заставит напрячься даже видавших виды. Отсюда, помним базовый свод законов, когда общаемся с представителем таких структур.

"Обращаясь к гражданину, сотрудник полиции должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения", – разъясняют сотрудники МВД Крыма.

По сути, это выдержка из Федерального закона № 3-ФЗ "О полиции". В документе четко установлены права и обязанности полицейского, как он должен выглядеть, как вести диалог с гражданином и каковы его права. ФЗ "О полиции" можно скачать на официальных правовых сайтах. Это легко, быстро и крайне полезно.
"В случаях дистанционного общения (посредством сотовой связи), сотрудник полиции представляется согласно вышеуказанным требованиям и приглашает гражданина в отделение полиции, при этом сотрудник полиции может задать необходимые вопросы по конкретно возникшей ситуации, заблаговременно известной гражданину", – также сообщают правоохранители.
В этом предложении ключевая фраза – "по конкретно возникшей ситуации, заблаговременно известной гражданину". Если "капитан Иванов" настаивает, что объяснять ничего по делу не обязан и не собирается – вряд ли это капитан МВД Иванов.

Tone of voice или как и о чем идет беседа?

"Никогда сотрудник полиции не ведет беседы по телефону касательно наличия денежных средств, кредитных задолженностей и иных финансовых обязательств у гражданина, если это прямо не связано с заявлением или проводимой проверкой, о которой гражданин должен быть уведомлен в установленном законом порядке", – подчеркивают в МВД.
Про деньги – никогда. Если только это не касается дела. И то, если человек сомневается, сотрудник полиции обязан пригласить его в отделение или лично встретиться с ним в оговоренном месте.
Когда встрече мешает расстояние, полицейский может передать дело своим коллегам, которые территориально находятся ближе. Но в таких случаях об этом также говорится человеку. Это не служебная тайна, а рабочий процесс. Проверять такие схемы нужно всегда. Как проверять документы и полномочия.
"Проверить подлинность сотрудника полиции можно по телефону 102, даже если последний демонстрирует служебное удостоверение лично либо по фото-видеосвязи", – уточняют в республиканском МВД.
И напоминают, что сотрудники полиции не звонят по видеосвязи и посредством мобильных мессенджеров и социальных сетей.

"Арсенал" грабителя

В известном советском фильме есть фраза: "Вежливость – лучшее оружие вора". Но когда это не помогает, аферист достает свои любимые "отмычки" – шантаж, угрозы и давление. И, да, нужно признать, что с психологической точки зрения мошенники работают профессионально. При этом обходят критическое мышление даже представителей интеллектуальной сферы труда (в интернете достаточно печальных примеров).
Правда, есть одна зацепка. Любой аферист старается как можно дольше сохранить онлайн-связь и анонимность. На личные контакты мошенники идут только в исключительных случаях. И в большей степени говорят не о сути самого дела, а о его страшных последствиях – "лишат свободы, причастность, финансирование врага, выкуп" и подобные неприятные для любого человека слова и фразы.
"Мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, никогда не приглашают в отделение, ведут беседы исключительно в онлайн режиме, торопят, используют методы шантажа и запугивания по типу "если не выполните требования, вас задержат, лишат свободы, нам известны факты вашей причастности к преступным схемам" и т.д.", – напоминают специалисты.

На воре шапка горит

Все же есть у аферистов одно очень слабое место, "горящая шапка вора". Это деньги. Точнее интерес к ним и все что с этим связано. А значит, если "сотрудник" говорит только про коды, пароли, счета, угрожает, когда человек пытается перейти, прояснить другие моменты дела – в большей степени вероятности – этот "правоохранитель" пришел за вашими личными сбережениями.
"Ключевым моментом остается заинтересованность лжесотрудника в материальном положении гражданина и выманивание цифрового кода для дальнейшего неправомерного доступа к порталу Госуслуг", – подтверждают в республиканском МВД.

По последним требованиям устава

И еще важный момент. Сегодня в интернет-магазинах можно купить практически все. Мастера изготовят любой предмет, и конкуренция заставит их сделать это на высшем уровне. Этими благами злодеи пользуются тоже.
"Ввиду общедоступности маркетплейсов и нейросетей, у мошенников появилась возможность подделывать удостоверение и форменную одежду. Однако бдительность и соблюдение правил общения в сети гарантирует сохранность денежных средств и персональных данных граждан", – подчеркивают специалисты республиканского МВД.
И, если нейросети создают совместные портреты президентов тех стран, которые никогда не виделись в реальности, то "нарисовать грозного следователя" для компьютера – задача на пять секунд.
Отсюда правило – не все то золото, что блестит. Не все то форма и удостоверение, указывая на которые, пытаются на вас надавить.

Вывод (распечатать и на холодильник)

- Сотрудник обязан представиться, предъявить документы и понятно объяснить причину обращения.
- С полицейским можно встретиться в отделении, с аферистом нет.
- Мошенник всегда говорит про деньги и обо всем, что с ними связано, угрожает, шантажирует, давит, торопит принять решение.
- Форму и документы можно подделать. Всегда задавайте конкретные вопросы по названному "делу".
- Сомневаетесь, что это настоящий сотрудник – звоните в 102, называете его данные и просите их подтвердить.
"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложениях
Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн
