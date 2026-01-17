https://crimea.ria.ru/20260117/izoschrennye-metody-aferisty-pokhitili-u-yaltintsev-123-tysyachi-rubley-1152464436.html

Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей

Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей

В Ялте дистанционные мошенники похитили у двух жителей города 123 тысячи рублей при помощи вредоносных приложений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T14:11

2026-01-17T14:11

2026-01-17T14:11

мошенничество

крым

ялта

мвд по республике крым

киберпреступность

цифровая безопасность

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122075203_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91e336f5f04aced32270544c4c4f9331.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Ялте дистанционные мошенники похитили у двух жителей города 123 тысячи рублей при помощи вредоносных приложений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Кроме того, жертвой аферистов стала 39-летняя крымчанка. Через популярный мессенджер она также установила вредоносное приложение. В результате мошенники проникли в ее банковское приложение и похитили 28 тысяч рублей."По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств", - говорится в сообщении.Правоохранители призывает граждан быть предельно бдительными, не сообщать своих личных данных посторонним, не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать приложений из непроверенных источников. Также важно обращать внимание на разрешения, которые запрашивают приложения и устанавливать надежные пароли.Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за минувшую неделю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникамСписки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиянЕвпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллиона

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, ялта, мвд по республике крым, киберпреступность, цифровая безопасность, общество, новости крыма