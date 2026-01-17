Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей

https://crimea.ria.ru/20260117/izoschrennye-metody-aferisty-pokhitili-u-yaltintsev-123-tysyachi-rubley-1152464436.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Ялте дистанционные мошенники похитили у двух жителей города 123 тысячи рублей при помощи вредоносных приложений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Кроме того, жертвой аферистов стала 39-летняя крымчанка. Через популярный мессенджер она также установила вредоносное приложение. В результате мошенники проникли в ее банковское приложение и похитили 28 тысяч рублей."По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств", - говорится в сообщении.Правоохранители призывает граждан быть предельно бдительными, не сообщать своих личных данных посторонним, не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать приложений из непроверенных источников. Также важно обращать внимание на разрешения, которые запрашивают приложения и устанавливать надежные пароли.Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за минувшую неделю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникамСписки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиянЕвпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллиона
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Ялте дистанционные мошенники похитили у двух жителей города 123 тысячи рублей при помощи вредоносных приложений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
"Первый случай: 41-летний ялтинец, пытаясь воспользоваться услугами популярного авто-канала, попал на его поддельную версию. Следуя инструкциям, он установил на свой смартфон приложение, которое оказалось вредоносным. После установки программа предоставила мошенникам полный доступ к устройству. Злоумышленники смогли проникнуть в банковское приложение мужчины и оформить онлайн-заказ на сумму более 84 тысяч рублей", - рассказали в МВД.
Кроме того, жертвой аферистов стала 39-летняя крымчанка. Через популярный мессенджер она также установила вредоносное приложение. В результате мошенники проникли в ее банковское приложение и похитили 28 тысяч рублей.
"По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств", - говорится в сообщении.
Правоохранители призывает граждан быть предельно бдительными, не сообщать своих личных данных посторонним, не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать приложений из непроверенных источников. Также важно обращать внимание на разрешения, которые запрашивают приложения и устанавливать надежные пароли.
Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам
13 миллионов рублей за минувшую неделю.
