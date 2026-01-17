https://crimea.ria.ru/20260117/iz-mariupolya-v-batumi---kruizy-cherez-azovskoe-more-mogut-vozrodit-1152467610.html
Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские власти рассматривают возможность возрождения зарубежных круизов через Азовское море. Это следует из документов правительства РФ, которые находятся в распоряжении РИА Новости.В документе также указывается, что осуществления таких круизов может использоваться судно "Мустай Карим".Ранее сообщалось, что морском порту Керчи реконструируют терминал "Камыш-Бурун". До 2030 года планируют построить новую и обновить старую инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВОСевморзавод будет работать и развиваться – РазвожаевКерченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
