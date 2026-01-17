Рейтинг@Mail.ru
Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
Российские власти рассматривают возможность возрождения зарубежных круизов через Азовское море. Это следует из документов правительства РФ, которые находятся в... РИА Новости Крым, 17.01.2026
азовское море
мариуполь
транспорт
морской транспорт
новости
правительство россии
донецкая народная республика (днр)
черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские власти рассматривают возможность возрождения зарубежных круизов через Азовское море. Это следует из документов правительства РФ, которые находятся в распоряжении РИА Новости.В документе также указывается, что осуществления таких круизов может использоваться судно "Мустай Карим".Ранее сообщалось, что морском порту Керчи реконструируют терминал "Камыш-Бурун". До 2030 года планируют построить новую и обновить старую инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВОСевморзавод будет работать и развиваться – РазвожаевКерченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
азовское море
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
черное море
Новости
азовское море, мариуполь, транспорт, морской транспорт, новости, правительство россии, донецкая народная республика (днр), черное море
Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить

В России рассмотрели возможность зарубежных круизов через Азовское море

15:29 17.01.2026
 
© AP Photo/ Vadim GhirdaМариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
Мариуполь. Вид на порт с Азовского моря. Архивное фото
© AP Photo/ Vadim Ghirda
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Российские власти рассматривают возможность возрождения зарубежных круизов через Азовское море. Это следует из документов правительства РФ, которые находятся в распоряжении РИА Новости.
"Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту Мариуполь - Батуми. При условии восстановления или постройки пассажирского причала указанный маршрут может быть восстановлен", - сказано в тексте.
В документе также указывается, что осуществления таких круизов может использоваться судно "Мустай Карим".
Ранее сообщалось, что морском порту Керчи реконструируют терминал "Камыш-Бурун". До 2030 года планируют построить новую и обновить старую инфраструктуру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
Севморзавод будет работать и развиваться – Развожаев
Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
 
Азовское мореМариупольТранспортМорской транспортНовостиПравительство РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Черное море
 
