ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.Договор, который обсуждался более 25 лет, был подписан в Парагвае. Трансляция события велась в YouTube-канале правительства Парагвая.Свои подписи под документом поставили еврокомиссар по торговле Марош Шефчович и глава МИД Аргентины Пабло Квирно. В церемонии также приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, а также лидеры стран Южной Америки."Этот договор находился в разработке на протяжении 25 лет. Многие руки неустанно работали над его формированием. Он пережил смену правительств и бесчисленные раунды переговоров. И все мы знаем, что в самый последний момент потребовалось еще одно решающее усилие, чтобы мы смогли собраться здесь сегодня. Мы создаем крупнейшую в мире зону свободной торговли - рынок, на который приходится почти 20% мирового ВВП. Рынок, который откроет бесчисленные возможности для наших 700 миллионов граждан", - заявила глава ЕК во время церемонии.Два крупных блока создают зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.Несмотря на очевидные преимущества для обеих сторон, например, в виде отмены пошлин и тарифных преференций, соглашение вызывает недовольство и страх у многих производителей. Европейские фермеры провели серию крупных акций протеста и пока не намерены отказываться от манифестаций. Так, 20 января у Европарламента планируют собраться около тысячи фермеров и потребовать от властей конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора.Фермеры опасаются, что страны ЕС будут завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.Производители Южной Америки, напротив, опасаются того, что превратятся в поставщиков сырья и не смогут конкурировать с европейской обработанной продукцией и технологиями. Опрошенные РИА Новости профсоюзы и профильные объединения предупреждают о риске закрытия фабрик и увольнения людей.Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

