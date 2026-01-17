Рейтинг@Mail.ru
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 17.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260117/dva-drona-vsu-sbity-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152474092.html
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T23:19
2026-01-17T23:21
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу.
https://crimea.ria.ru/20260116/23-drona-vsu-sbity-nad-chernym-morem-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152459628.html
РИА Новости Крым
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_bc3e443a2a255909ffa9fad796d940d6.jpg
1920
1920
true
крым, новости крыма, срочные новости крыма, азовское море, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем

Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - Минобороны

23:19 17.01.2026 (обновлено: 23:21 17.01.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 - над территорией Белгородской области, 11 - над территорией Курской области, три - над территорией Воронежской области, один - над территорией Орловской области, один - над территорией Республики Крым и один - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевое дежурство ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
16 января, 23:16
23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России
 
