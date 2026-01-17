Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем

"С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 - над территорией Белгородской области, 11 - над территорией Курской области, три - над территорией Воронежской области, один - над территорией Орловской области, один - над территорией Республики Крым и один - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.