Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T23:19
2026-01-17T23:19
2026-01-17T23:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу.
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - Минобороны
23:19 17.01.2026 (обновлено: 23:21 17.01.2026)