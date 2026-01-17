https://crimea.ria.ru/20260117/detoniroval-dron--v-belgorodskoy-oblasti-ranen-muzhchina-1152470402.html

Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина

Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина

Мирный житель получил ранения в результате детонации вражеского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T19:02

2026-01-17T19:02

2026-01-17T19:02

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

атаки всу

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

происшествия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения в результате детонации вражеского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ВСУ атаковали село Таврово, повреждена легковушка, утонил он.Пострадавшего госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь, заверил губернатор.Ранее в Белгородской области киевские боевики атаковали гражданский автомобиль ударным беспилотником. От полученных ранений на месте скончалась женщина, водитель атакованного автомобиля находится в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозитьНовая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненыеБолее 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, атаки всу, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, происшествия, новости сво