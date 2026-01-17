Рейтинг@Mail.ru
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
Мирный житель получил ранения в результате детонации вражеского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения в результате детонации вражеского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ВСУ атаковали село Таврово, повреждена легковушка, утонил он.Пострадавшего госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь, заверил губернатор.Ранее в Белгородской области киевские боевики атаковали гражданский автомобиль ударным беспилотником. От полученных ранений на месте скончалась женщина, водитель атакованного автомобиля находится в больнице.
белгородская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения в результате детонации вражеского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ атаковали село Таврово, повреждена легковушка, утонил он.
"Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения лица и плеча", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшего госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь, заверил губернатор.
Ранее в Белгородской области киевские боевики атаковали гражданский автомобиль ударным беспилотником. От полученных ранений на месте скончалась женщина, водитель атакованного автомобиля находится в больнице.
