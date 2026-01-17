https://crimea.ria.ru/20260117/detoniroval-dron--v-belgorodskoy-oblasti-ranen-muzhchina-1152470402.html
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
2026-01-17T19:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мирный житель получил ранения в результате детонации вражеского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ВСУ атаковали село Таврово, повреждена легковушка, утонил он.Пострадавшего госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь, заверил губернатор.Ранее в Белгородской области киевские боевики атаковали гражданский автомобиль ударным беспилотником. От полученных ранений на месте скончалась женщина, водитель атакованного автомобиля находится в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозитьНовая массированная атака ВСУ на Белгородскую область – есть раненыеБолее 500 тыс. человек без света после атаки ВСУ по Белгородской области
