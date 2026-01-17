https://crimea.ria.ru/20260117/ataki-vsu-priveli-k-otklyucheniyu-elektrosnabzheniya-v-zaporozhskoy-oblasti-1152471665.html
Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметил он.Обстрелы ВСУ привели и к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:38 17.01.2026 (обновлено: 20:46 17.01.2026)