Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области - РИА Новости Крым, 17.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260117/ataki-vsu-priveli-k-otklyucheniyu-elektrosnabzheniya-v-zaporozhskoy-oblasti-1152471665.html
Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области
Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области
Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметил он.Обстрелы ВСУ привели и к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области

Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях

20:38 17.01.2026 (обновлено: 20:46 17.01.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛиния электропередачи Джанкой – Мелитополь
Линия электропередачи Джанкой – Мелитополь
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области", - написал губернатор в канале на платформе Мах.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметил он.
Обстрелы ВСУ привели и к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В результате обстрела в Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населенных пунктов", - говорится в канале Сальдо на платформе Мах.
Евгений БалицкийЗапорожская областьАтаки ВСУОтключение электроэнергииЭлектроэнергияЭлектросетиНовостиНовости СВО
 
