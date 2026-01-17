https://crimea.ria.ru/20260117/ataki-vsu-priveli-k-otklyucheniyu-elektrosnabzheniya-v-zaporozhskoy-oblasti-1152471665.html

Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области

Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области - РИА Новости Крым, 17.01.2026

Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области

Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 17.01.2026

2026-01-17T20:38

2026-01-17T20:38

2026-01-17T20:46

евгений балицкий

запорожская область

атаки всу

отключение электроэнергии

электроэнергия

электросети

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142163216_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_3f9a6d12cd769d2f253900a2c45720c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметил он.Обстрелы ВСУ привели и к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260117/v-belogorske-v-krymu-otklyuchili-ulichnoe-osveschenie-1152467026.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, атаки всу, отключение электроэнергии, электроэнергия, электросети, новости, новости сво