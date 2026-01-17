Армия России освободила Прилуки в Запорожской области
Прилуки в Запорожской области перешло под контроль России
12:07 17.01.2026 (обновлено: 13:11 17.01.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области", - сказано в сообщении.
По данным Минобороны, военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии в ходе активных наступательных действий продвинулись до 2,5 километра в глубину обороны противника на западном берегу реки Гайчур.
"В результате скоординированных действий подразделений взят под контроль крупный узел обороны противника площадью до 15 квадратных километров. В ходе боев уничтожено большое количество личного состава и техники противника", - отметили в оборонном ведомстве.
В Минобороны акцентировали, что освобождение Прилук позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.
Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.
Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.
Вчера, 16:24Армия России контролирует все районы Купянска