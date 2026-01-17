https://crimea.ria.ru/20260117/armiya-rossii-osvobodila-priluki-v-zaporozhskoy-oblasti-1152464284.html

Армия России освободила Прилуки в Запорожской области

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. По данным Минобороны, военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии в ходе активных наступательных действий продвинулись до 2,5 километра в глубину обороны противника на западном берегу реки Гайчур.В Минобороны акцентировали, что освобождение Прилук позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.Накануне под контроль российский сил перешли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

