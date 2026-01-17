Керри сквозь слезы: грустная изнанка жизни великого комика

Рейтинг@Mail.ru
Известный во всем мире комик Джим Керри в жизни - совсем не комик: впадал в депрессии, занимался арт-терапией, боролся с навязчивыми мыслями с помощью таблеток... Он несколько раз пытался избавиться от образа клоуна и кривляки, но всегда безуспешно, хотя многие его роли - это смех сквозь слезы.Детство в фургонеДжим родился в Канаде в 1962 году, в семье певицы и бухгалтера. Был самым младшим из четырех детей. Когда маленький Джим учился в школе, отец лишился работы, и всей семье пришлось довольно туго. Глава семейства нашел работу ночным сторожем в компании "Титановые колеса", и там же пришлось работать всем: мать стала уборщицей, а дети помогали мыть полы и унитазы. В 15 лет Джим решил попробовать себя в роли сценического комика. Он вместе с отцом написал номер и представил его в известном клубе, но все закончилось провалом.Потом, правда, он вернулся и добился успеха. Шло ли все гладко? Нет. Ему было около двадцати, когда он смог перебраться в Лос-Анджелес. "People" называл его "одним из лучших американских пародистов", его пригласили в телепроект "Утиная фабрика". На волне успеха он перевез в Лос-Анджелес родителей, но... шоу просуществовало всего 13 недель. Он отправил родителей домой, впал в депрессию и на два года "исчез с радаров".Но потом - да, снова вернулся. После 1983 года Керри снялся в ряде картин: "Резиновое лицо" Глена Салзмана, "Все в хорошем вкусе" и "Гора Куппера" Дэвида Митчелла, "Однажды укушенный" Сторма Ховарда, "Пегги Сью выходит замуж" Фрэнсиса Копполы и других. Но особой популярности ему это не принесло.В 1987 году он женится на Мелиссе Уомер, у них рождается дочь Джейн Эрин Керри.Сквозь тернииВ поле зрения широкого зрителя Джим Керии попал только после выхода ленты "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". Фильм снимался "со скрипом": спонсоры не спешили вкладываться в сомнительный проект. Керри "крутился" самостоятельно, затащил на съемную площадку Кортни Кокс и режиссера Тома Шадьяка, создал образ Эйса Вентуры и умудрился привлечь дэт-металл группу Cannibal Corpse. Критики фильм осмеяли, Керри-актер получил "Золотую малину". Зато зрителям понравилось, и лента собрала 100 миллионов долларов (из которых, впрочем, лишь 350 тысяч достались Джиму).В 1994 году Керри снялся в культовых комедиях "Маска" и "Тупой и еще тупее", причем в съемках он принимал участие не только как актер. Керри предлагал множество идей. Суммарно за оба фильма ему удалось заработать свои первые миллионы – 7,5 миллионов долларов.И вот первый проект со звездным составом – "Бэтмен навсегда", где Керри играет злодея Загадочника. Вместе с ним на съемочной площадке - Томми Ли Джонс и Николь Кидман. Следом – два продолжения истории про Эйса Вентуру.И, казалось бы, наконец-то жизнь идет в гору, но не тут-то было: он разводится с Уомер, платит ей 7 миллионов долларов и впадает в депрессию. Следом другой брак – с Лорен Холли: 10 месяцев совместной жизни и снова развод. Депрессия. Культовая комедия Тома Шедьяка "Лжец, лжец" (1997) производит фурор. Керри сам участвует в производстве звуковых эффектов: бьется головой об унитаз и стены, чтобы использовать это для озвучки. Звезды сходятся, и Питер Уир приглашает его в "Шоу Трумана" (1998). И опять успех, критики восхищены фильмом и игрой Керри, множество номинаций и наград, огромные сборы в 260 миллионов долларов. А ведь "Шоу Трумана" - это уже никакая не комедия, а драма, и Керри там кто угодно, но не клоун.Взлеты и падения большого киноНаступают "нулевые", и Керри опять возвращается к комедиям: "Я, снова я и Ирэн", "Гринч – похититель Рождества", "Брюс Всемогущий"…И вдруг - "Вечное сияние чистого разума" Мишеля Гондри (2004). Опять драма и опять фурор, огромное количество наград, но скудные сборы – 70 миллионов долларов. Сам Керри называл этот фильм одним из самых интересных в карьере, сравнивая его с "Шоу Трумана".В этом же году актер начинает встречаться с фотомоделью Дженни Маккарти. "Дженни — первая женщина в моей жизни, по поводу которой в моей голове не возникало никаких сомнений", - заявил он в одном из интервью.Актер снимается еще в нескольких успешных фильмах "Всегда говори да" и "Рожественская история". Еще его "заносит" в достаточно сомнительную ленту "Я люблю тебя, Филипп Моррис"."Женщина, которую я любил"Новое десятилетие приносит новые испытания: рушится брак с Дженни Маккартни. По слухам, после разрыва Джим выплачивает ей 25 миллионов долларов "за молчание", а сам с головой окунается в депрессию, которую пытается побороть арт-терапией: он стал писать картины.Несмотря на это, Керри находит в себе силы вернуться в нормальную жизнь, и в 2011 году зрители тепло встречают фильм "Пингвины мистера Поппера". В 53 года актер встречает новую любовь – 28-летнюю Катриону Уайт...Сегодня Джиму Керри исполняется 64, и это по современным меркам совсем не старость.
Известный во всем мире комик Джим Керри в жизни - совсем не комик: впадал в депрессии, занимался арт-терапией, боролся с навязчивыми мыслями с помощью таблеток... Он несколько раз пытался избавиться от образа клоуна и кривляки, но всегда безуспешно, хотя многие его роли - это смех сквозь слезы.

Детство в фургоне

Джим родился в Канаде в 1962 году, в семье певицы и бухгалтера. Был самым младшим из четырех детей. Когда маленький Джим учился в школе, отец лишился работы, и всей семье пришлось довольно туго. Глава семейства нашел работу ночным сторожем в компании "Титановые колеса", и там же пришлось работать всем: мать стала уборщицей, а дети помогали мыть полы и унитазы.
В 15 лет Джим решил попробовать себя в роли сценического комика. Он вместе с отцом написал номер и представил его в известном клубе, но все закончилось провалом.
"Я вышел на сцену, и я помню владельца клуба, стоящего за сценой с микрофоном и бубнящего: "Ужасно скучно, ужасно скучно, ужасно скучно…", или что-то вроде этого", - вспоминал позже Керри. Неудача заставила его на два года забыть о сцене.
Потом, правда, он вернулся и добился успеха. Шло ли все гладко? Нет. Ему было около двадцати, когда он смог перебраться в Лос-Анджелес. "People" называл его "одним из лучших американских пародистов", его пригласили в телепроект "Утиная фабрика". На волне успеха он перевез в Лос-Анджелес родителей, но... шоу просуществовало всего 13 недель. Он отправил родителей домой, впал в депрессию и на два года "исчез с радаров".
Но потом - да, снова вернулся. После 1983 года Керри снялся в ряде картин: "Резиновое лицо" Глена Салзмана, "Все в хорошем вкусе" и "Гора Куппера" Дэвида Митчелла, "Однажды укушенный" Сторма Ховарда, "Пегги Сью выходит замуж" Фрэнсиса Копполы и других. Но особой популярности ему это не принесло.
В 1987 году он женится на Мелиссе Уомер, у них рождается дочь Джейн Эрин Керри.

Сквозь тернии

В поле зрения широкого зрителя Джим Керии попал только после выхода ленты "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". Фильм снимался "со скрипом": спонсоры не спешили вкладываться в сомнительный проект. Керри "крутился" самостоятельно, затащил на съемную площадку Кортни Кокс и режиссера Тома Шадьяка, создал образ Эйса Вентуры и умудрился привлечь дэт-металл группу Cannibal Corpse. Критики фильм осмеяли, Керри-актер получил "Золотую малину". Зато зрителям понравилось, и лента собрала 100 миллионов долларов (из которых, впрочем, лишь 350 тысяч достались Джиму).
В 1994 году Керри снялся в культовых комедиях "Маска" и "Тупой и еще тупее", причем в съемках он принимал участие не только как актер. Керри предлагал множество идей. Суммарно за оба фильма ему удалось заработать свои первые миллионы – 7,5 миллионов долларов.
И вот первый проект со звездным составом – "Бэтмен навсегда", где Керри играет злодея Загадочника. Вместе с ним на съемочной площадке - Томми Ли Джонс и Николь Кидман. Следом – два продолжения истории про Эйса Вентуру.
И, казалось бы, наконец-то жизнь идет в гору, но не тут-то было: он разводится с Уомер, платит ей 7 миллионов долларов и впадает в депрессию. Следом другой брак – с Лорен Холли: 10 месяцев совместной жизни и снова развод. Депрессия.
В 1996 году в фильме Бена Стиллера "Кабельщик" Керри зарабатывает первый гонорар в 20 миллионов долларов, который делает своим "стандартом": за меньшую сумму он уже не снимается.
Культовая комедия Тома Шедьяка "Лжец, лжец" (1997) производит фурор. Керри сам участвует в производстве звуковых эффектов: бьется головой об унитаз и стены, чтобы использовать это для озвучки. Звезды сходятся, и Питер Уир приглашает его в "Шоу Трумана" (1998). И опять успех, критики восхищены фильмом и игрой Керри, множество номинаций и наград, огромные сборы в 260 миллионов долларов. А ведь "Шоу Трумана" - это уже никакая не комедия, а драма, и Керри там кто угодно, но не клоун.

Взлеты и падения большого кино

Наступают "нулевые", и Керри опять возвращается к комедиям: "Я, снова я и Ирэн", "Гринч – похититель Рождества", "Брюс Всемогущий"…
И вдруг - "Вечное сияние чистого разума" Мишеля Гондри (2004). Опять драма и опять фурор, огромное количество наград, но скудные сборы – 70 миллионов долларов. Сам Керри называл этот фильм одним из самых интересных в карьере, сравнивая его с "Шоу Трумана".
В этом же году актер начинает встречаться с фотомоделью Дженни Маккарти. "Дженни — первая женщина в моей жизни, по поводу которой в моей голове не возникало никаких сомнений", - заявил он в одном из интервью.
Актер снимается еще в нескольких успешных фильмах "Всегда говори да" и "Рожественская история". Еще его "заносит" в достаточно сомнительную ленту "Я люблю тебя, Филипп Моррис".

"Женщина, которую я любил"

Новое десятилетие приносит новые испытания: рушится брак с Дженни Маккартни. По слухам, после разрыва Джим выплачивает ей 25 миллионов долларов "за молчание", а сам с головой окунается в депрессию, которую пытается побороть арт-терапией: он стал писать картины.
"Когда я действительно начал много рисовать, я стал настолько одержим, что мне никуда не хотелось ходить. Да мне даже физически было трудно уйти, ведь картины были повсюду, они становились частью мебели. Я ел на них", - говорил он тогда в одном из интервью.
Несмотря на это, Керри находит в себе силы вернуться в нормальную жизнь, и в 2011 году зрители тепло встречают фильм "Пингвины мистера Поппера". В 53 года актер встречает новую любовь – 28-летнюю Катриону Уайт...
Сегодня Джиму Керри исполняется 64, и это по современным меркам совсем не старость.
 
