49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 17.01.2026
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем
Массированная атака на Крым была отражена силами ПВО в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.
2026-01-17T07:25
2026-01-17T07:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака на Крым была отражена силами ПВО в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.Еще 29 БПЛА сбили над Белгородской, 12 – над Курской и по четыре – над Ростовской и Астраханской областями, добавили в оборонном ведомстве. Всего за ночь над Россией уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Накануне около полуночи в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе около 40 минут. Вечером в пятницу над Крымом и Черным морем сбили два БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожено 49 беспилотников - Минобороны

07:25 17.01.2026 (обновлено: 07:35 17.01.2026)
 
Зенитные комплексы "Панцирь- С1" отразили авианалет условного противника
Зенитные комплексы Панцирь- С1 отразили авианалет условного противника
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака на Крым была отражена силами ПВО в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи с 23.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, два – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.

Еще 29 БПЛА сбили над Белгородской, 12 – над Курской и по четыре – над Ростовской и Астраханской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Всего за ночь над Россией уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Накануне около полуночи в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе около 40 минут. Вечером в пятницу над Крымом и Черным морем сбили два БПЛА.
КрымЧерное мореАзовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
