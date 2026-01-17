https://crimea.ria.ru/20260117/49-bespilotnikov-unichtozheno-nad-krymom-i-chernym-morem-1152460290.html
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем
Массированная атака на Крым была отражена силами ПВО в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T07:25
2026-01-17T07:25
2026-01-17T07:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака на Крым была отражена силами ПВО в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.Еще 29 БПЛА сбили над Белгородской, 12 – над Курской и по четыре – над Ростовской и Астраханской областями, добавили в оборонном ведомстве. Всего за ночь над Россией уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Накануне около полуночи в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе около 40 минут. Вечером в пятницу над Крымом и Черным морем сбили два БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
49 беспилотников уничтожено над Крымом и Черным морем
