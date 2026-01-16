Рейтинг@Mail.ru
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260116/zima-vo-vsey-krase-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1152451059.html
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
Первая половина января в Крыму отличилась настоящей зимней погодой. Снегопады не отступают, а морозы усиливаются. Эта тенденция сохранится на полуострове и в... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T19:09
2026-01-16T19:09
радио "спутник в крыму"
погода в крыму
крым
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9fe969d1c314eedbfbd97e9f88204e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Первая половина января в Крыму отличилась настоящей зимней погодой. Снегопады не отступают, а морозы усиливаются. Эта тенденция сохранится на полуострове и в предстоящие выходные дни, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В выходные, по прогнозу специалиста, характер погоды существенных изменений не претерпит."По-прежнему тыловая часть циклонического "волчка" будет производить генерацию снеговых туч, особенно в субботу. Это – кратковременные снегопады и метели, потому что ветер северо-восточных румбов будет усиливаться до 4-9 метров в секунду, а в порывах - до 10-15 метров в секунду. Будет кратковременное ухудшение видимости и температура воздуха ночью – 4…-9, днем -1…-6" - обозначил он.В воскресенье, по словам Тишковца, метеоусловия останутся примерно такими же, лишь снегопады чуть станут слабее.
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
погода в крыму, крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму

Крещенские морозы и снег ждут Крым на выходных

19:09 16.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Первая половина января в Крыму отличилась настоящей зимней погодой. Снегопады не отступают, а морозы усиливаются. Эта тенденция сохранится на полуострове и в предстоящие выходные дни, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вся русская равнина сейчас находится во власти настоящей зимы с обильными снегопадами, сугробами, превышающими климатическую норму в полтора-два раза и, конечно, с усилением морозов, которые с каждым днем будут показывать еще более низкие градусы, чем накануне", - предупредил он.
В выходные, по прогнозу специалиста, характер погоды существенных изменений не претерпит.
"По-прежнему тыловая часть циклонического "волчка" будет производить генерацию снеговых туч, особенно в субботу. Это – кратковременные снегопады и метели, потому что ветер северо-восточных румбов будет усиливаться до 4-9 метров в секунду, а в порывах - до 10-15 метров в секунду. Будет кратковременное ухудшение видимости и температура воздуха ночью – 4…-9, днем -1…-6" - обозначил он.
В воскресенье, по словам Тишковца, метеоусловия останутся примерно такими же, лишь снегопады чуть станут слабее.
Радио "Спутник в Крыму"Погода в КрымуКрымЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Новости Крыма
 
