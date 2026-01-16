https://crimea.ria.ru/20260116/zima-vo-vsey-krase-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1152451059.html

Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму

Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму

Первая половина января в Крыму отличилась настоящей зимней погодой. Снегопады не отступают, а морозы усиливаются. Эта тенденция сохранится на полуострове и в... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T19:09

2026-01-16T19:09

2026-01-16T19:09

радио "спутник в крыму"

погода в крыму

крым

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9fe969d1c314eedbfbd97e9f88204e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Первая половина января в Крыму отличилась настоящей зимней погодой. Снегопады не отступают, а морозы усиливаются. Эта тенденция сохранится на полуострове и в предстоящие выходные дни, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В выходные, по прогнозу специалиста, характер погоды существенных изменений не претерпит."По-прежнему тыловая часть циклонического "волчка" будет производить генерацию снеговых туч, особенно в субботу. Это – кратковременные снегопады и метели, потому что ветер северо-восточных румбов будет усиливаться до 4-9 метров в секунду, а в порывах - до 10-15 метров в секунду. Будет кратковременное ухудшение видимости и температура воздуха ночью – 4…-9, днем -1…-6" - обозначил он.В воскресенье, по словам Тишковца, метеоусловия останутся примерно такими же, лишь снегопады чуть станут слабее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым завалило снегом - фото В Ялте школьников отпустили домой из-за метелиСильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчасНа Севастополь обрушится сильный ветер

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма