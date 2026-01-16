https://crimea.ria.ru/20260116/zima-vo-vsey-krase-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1152451059.html
Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Первая половина января в Крыму отличилась настоящей зимней погодой. Снегопады не отступают, а морозы усиливаются. Эта тенденция сохранится на полуострове и в предстоящие выходные дни, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В выходные, по прогнозу специалиста, характер погоды существенных изменений не претерпит."По-прежнему тыловая часть циклонического "волчка" будет производить генерацию снеговых туч, особенно в субботу. Это – кратковременные снегопады и метели, потому что ветер северо-восточных румбов будет усиливаться до 4-9 метров в секунду, а в порывах - до 10-15 метров в секунду. Будет кратковременное ухудшение видимости и температура воздуха ночью – 4…-9, днем -1…-6" - обозначил он.В воскресенье, по словам Тишковца, метеоусловия останутся примерно такими же, лишь снегопады чуть станут слабее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым завалило снегом - фото В Ялте школьников отпустили домой из-за метелиСильный снегопад на Южном берегу Крыма: ситуация на дорогах сейчасНа Севастополь обрушится сильный ветер
