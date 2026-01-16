https://crimea.ria.ru/20260116/zhovtnevoe-v-zaporozhskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1152442439.html
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T12:39
2026-01-16T12:39
2026-01-16T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в ДНР бойцы группировки "Южная" выбили ВСУ из населенного пункта Закотное.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
