Рейтинг@Mail.ru
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/zhovtnevoe-v-zaporozhskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1152442439.html
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T12:39
2026-01-16T12:39
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
запорожская область
группировка войск "восток"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в ДНР бойцы группировки "Южная" выбили ВСУ из населенного пункта Закотное.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef08ae4ffb0dd274bb87cf6731f1e00c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область, группировка войск "восток"
Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России

Армия России освободила населенный пункт Жовтневое в Запорожской области

12:39 16.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области", - сказано в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, в ДНР бойцы группировки "Южная" выбили ВСУ из населенного пункта Закотное.
Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.
Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЗапорожская областьГруппировка войск "Восток"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
12:34В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
12:29Армия России освободила Закотное в Донбассе
12:16Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
12:05В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
Лента новостейМолния