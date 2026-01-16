https://crimea.ria.ru/20260116/zhovtnevoe-v-zaporozhskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1152442439.html

Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России

Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России

Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T12:39

2026-01-16T12:39

2026-01-16T12:39

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

запорожская область

группировка войск "восток"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в ДНР бойцы группировки "Южная" выбили ВСУ из населенного пункта Закотное.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область, группировка войск "восток"