История Судакского десанта

История Судакского десанта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ровно 84 года назад, 16 января 1942 года, произошло одно из самых героических и при этом трагических событий Великой Отечественной войны – высадка тактического морского десанта в Судаке. Эта операция стала примером мужества, стойкости, самоотверженности и самопожертвования советских солдат.Успех Керченско-Феодосийской операции побудил командование Кавказского фронта продолжить высадку десантов для дальнейшего освобождения Крыма. Для поддержки наступающих от Керчи и Феодосии советских войск командующий фронтом Дмитрий Козлов приказал высадить отвлекающие десанты в районе Евпатории и Судака.Передовой отряд Судакского десанта высадился в ночь на 6 января в Новом Свете у мыса Чеканный. Десантники соединились с отрядами местных партизан, однако в бою с вражеским патрулем понесли потери и ушли в лес. Уже 16 января в Судаке высадился основной десант – 1750 военнослужащих 226-го горнострелкового полка с четырьмя 76-мм горными орудиями под командованием майора Николая Селихова.В высадке принимали участие крейсер "Красный Крым", эсминцы "Сообразительный" и "Шаумян", канонерка "Красный Аджаристан", а также шесть катеров. К огневой поддержке высадки привлекли линкор "Парижская Коммуна" в охранении эсминцев "Безупречный" и "Железняков".Десантникам удалось разгромить немецко-румынский гарнизон в Судаке и окрестных селах и захватить ключевые позиции. Основные силы полка начали наступать в сторону Феодосии, чтобы соединиться с силами 44-й армии. Однако 17 января оккупанты выбили советские части из Феодосии и перебросили освободившиеся силы, включая два немецких пехотных полка, румынскую горную бригаду и около тысячи коллаборационистов на Судак.Советские десантники оказались в окружении. Связи с командованием не было, боеприпасов и продовольствия не хватало. Но бойцы героически сражались с превосходящими силами врага.23 января эсминец "Бодрый" прорвался на помощь десанту, доставил боеприпасы и эвакуировал раненых. А на следующий день в Судаке высадилась вторая группа десанта численностью более 1500 бойцов.Но сил у противника все равно было значительно больше. К тому же, подразделения на судакском плацдарме плохо обеспечивались пополнением, вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. 28 января боеприпасы у десантников иссякли, и они решили прорываться к партизанам в горы. Из окружения удалось вырваться около 500 солдатам и офицерам, в том числе командиру Селихову. Всего в Судаке высадились около 3400 человек, были эвакуированы 300 раненых. Большинство бойцов погибли или попали в плен. Потери противника также были велики. Только 4-я румынская горная бригада, не участвовавшая в наступлении под Феодосией, за январь 1942 года потеряла 894 человека, в том числе 323 убитыми и пропавшими без вести.Несмотря на то, что с высадкой Судакского десанта стратегическая обстановка на полуострове не изменилась, бойцы смогли отвлечь на себя значительные силы противника. Это позволило Красной Армии выиграть время для перегруппировки.В Судаке и других городах Крыма установлены памятники и мемориальные доски в честь героев десанта, проявивших стойкость и мужество в практически безвыходной ситуации.

