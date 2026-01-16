https://crimea.ria.ru/20260116/vsu-udarili-po-elektrostantsiyam-bryanskoy-oblasti-zhiteli-bez-tepla-i-sveta-1152443027.html

ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света

ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света - РИА Новости Крым, 16.01.2026

ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света

16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ в ночь на пятницу. Жители двух районов остались без тепла и света. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор отметил, что в результате ударов часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла. На место немедленно выдвинулись и работают соответствующие специальные службы для устранения выявленных последствий."Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем", – добавил Александр Богомаз.Накануне вечером сообщалось, что массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов. Позже стало известно, что 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятияПри атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому садуВ Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников

