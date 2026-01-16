Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света - РИА Новости Крым, 16.01.2026
ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света - РИА Новости Крым, 16.01.2026
ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
Две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ в ночь на пятницу. Жители двух районов остались без тепла и света. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ в ночь на пятницу. Жители двух районов остались без тепла и света. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор отметил, что в результате ударов часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла. На место немедленно выдвинулись и работают соответствующие специальные службы для устранения выявленных последствий."Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем", – добавил Александр Богомаз.Накануне вечером сообщалось, что массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов. Позже стало известно, что 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения.
ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света

12:58 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Две электроподстанции в Брянской области были атакованы боевиками ВСУ в ночь на пятницу. Жители двух районов остались без тепла и света. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Сегодня ночью в результате намеренного применения ВСУ реактивных систем залпового огня повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция", – написал он в Telegram.

Губернатор отметил, что в результате ударов часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла. На место немедленно выдвинулись и работают соответствующие специальные службы для устранения выявленных последствий.
"Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем", – добавил Александр Богомаз.
Накануне вечером сообщалось, что массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов. Позже стало известно, что 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения.
