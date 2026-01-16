Рейтинг@Mail.ru
Внезапный удар Солнца: ожидаются полярные сияния и сильные магнитные бури - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Внезапный удар Солнца: ожидаются полярные сияния и сильные магнитные бури
До Земли долетела плазма, выброшенная Солнцем 13 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T20:55
2026-01-16T20:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. До Земли долетела плазма, выброшенная Солнцем 13 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. До Земли долетела плазма, выброшенная Солнцем 13 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"До Земли неожиданно добрался летевший мимо выброс плазмы, выброшенный Солнцем еще 13 января (во вторник). В ближайшие часы могут пройти слабые магнитные бури (желтый уровень уже достигнут). На широтах выше 60 градусов наблюдаются полярные сияния", - говорится в сообщении.
