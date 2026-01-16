https://crimea.ria.ru/20260116/vnezapnyy-udar-solntsa-ozhidayutsya-polyarnye-siyaniya-i-silnye-magnitnye-buri-1152457233.html
Внезапный удар Солнца: ожидаются полярные сияния и сильные магнитные бури
До Земли долетела плазма, выброшенная Солнцем 13 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. До Земли долетела плазма, выброшенная Солнцем 13 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
