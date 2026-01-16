https://crimea.ria.ru/20260116/v-zaporozhskoy-oblasti-bez-sveta-ostayutsya-76-tysyach-abonentov-1152438398.html
В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области накануне вечером. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов.По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры. Энергетики работают в круглосуточном режиме.По данным областного минэнеро, по состоянию на 8 часов утра пятницы в регионе зафиксирован 76 141 отключенный потребитель. Полностью отключены села Зеленый Гай, Подгорное и Широкое в Васильевском муниципальном округе, частично – города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск и ряд сел в Каменка‑Днепровском муниципалитете.
76 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света из-за ударов ВСУ – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.
Массовое отключение
электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области накануне вечером. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов
.
"Это Бердянский, Васильевский и Приморский муниципальные округа, а также город Бердянск", – перечислил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры. Энергетики работают в круглосуточном режиме.
По данным областного минэнеро, по состоянию на 8 часов утра пятницы в регионе зафиксирован 76 141 отключенный потребитель. Полностью отключены села Зеленый Гай, Подгорное и Широкое в Васильевском муниципальном округе, частично – города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск и ряд сел в Каменка‑Днепровском муниципалитете.
"Отключение электроснабжения произошло в результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру. Обстановка остается напряженной из‑за высокой дроновой активности, что затрудняет проведение восстановительных мероприятий", – констатировали в профильном министерстве.
