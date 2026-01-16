https://crimea.ria.ru/20260116/v-zaporozhskoy-oblasti-bez-sveta-ostayutsya-76-tysyach-abonentov-1152438398.html

В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов

В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 16.01.2026

В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов

76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T11:08

2026-01-16T11:08

2026-01-16T11:08

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

атаки всу

энергетика

отключение электроэнергии

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142289210_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_70bbe89ad1ebbe9a9a309942bf34add5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области накануне вечером. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов.По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры. Энергетики работают в круглосуточном режиме.По данным областного минэнеро, по состоянию на 8 часов утра пятницы в регионе зафиксирован 76 141 отключенный потребитель. Полностью отключены села Зеленый Гай, Подгорное и Широкое в Васильевском муниципальном округе, частично – города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск и ряд сел в Каменка‑Днепровском муниципалитете.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атакЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, атаки всу, энергетика, отключение электроэнергии, происшествия, новости