16.01.2026
В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области накануне вечером. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов.По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры. Энергетики работают в круглосуточном режиме.По данным областного минэнеро, по состоянию на 8 часов утра пятницы в регионе зафиксирован 76 141 отключенный потребитель. Полностью отключены села Зеленый Гай, Подгорное и Широкое в Васильевском муниципальном округе, частично – города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск и ряд сел в Каменка‑Днепровском муниципалитете.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 76 тысяч абонентов в Запорожской области все еще остаются без электроснабжения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.
Массовое отключение электроснабжения после ударов ВСУ произошло в Запорожской области накануне вечером. Утром 16 января в регионе оставались без света порядка 87 тысяч абонентов.
"Это Бердянский, Васильевский и Приморский муниципальные округа, а также город Бердянск", – перечислил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры. Энергетики работают в круглосуточном режиме.
По данным областного минэнеро, по состоянию на 8 часов утра пятницы в регионе зафиксирован 76 141 отключенный потребитель. Полностью отключены села Зеленый Гай, Подгорное и Широкое в Васильевском муниципальном округе, частично – города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск и ряд сел в Каменка‑Днепровском муниципалитете.
"Отключение электроснабжения произошло в результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру. Обстановка остается напряженной из‑за высокой дроновой активности, что затрудняет проведение восстановительных мероприятий", – констатировали в профильном министерстве.
