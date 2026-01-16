https://crimea.ria.ru/20260116/v-yalte-ustranyayut-posledstviya-snegopada-1152454729.html
В Ялте устраняют последствия снегопада

16.01.2026

В Ялте устраняют последствия сегодняшней метели. Сейчас расчищаются дороги, проезды к социальным объектам и основные транспортные артерии, сообщила глава города
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте устраняют последствия сегодняшней метели. Сейчас расчищаются дороги, проезды к социальным объектам и основные транспортные артерии, сообщила глава города Янина Павленко.Она подчеркнула, что несмотря на то, что снег прекратился, завтра возможно повторение метели."Штормовое предупреждение продолжает действовать, службы города переведены на усиленный режим работы. Сейчас температура воздуха - 2 градуса, ветер – до 6 метров в секунду, но ночью столбик термометра упадет еще ниже", - добавила Павленка.Сегодня в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах. Павленко также обратилась к работодателям с просьбой отпустить сотрудников с работы раньше, поскольку к вечеру не исключены перебои в работе общественного транспорта.Ранее сообщалось, что на дорогах Ялты работает техника— проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части.Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.
Новости
В Ялте расчищают дороги после сильного снегопада
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте устраняют последствия сегодняшней метели. Сейчас расчищаются дороги, проезды к социальным объектам и основные транспортные артерии, сообщила глава города Янина Павленко.
"В ЕДДС Ялты за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняет последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники – 5 от "Крымавтодора" и столько же комбинированных машин МБУ "ДЭУ". Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников", - написала глава города в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что несмотря на то, что снег прекратился, завтра возможно повторение метели.
"Штормовое предупреждение продолжает действовать, службы города переведены на усиленный режим работы. Сейчас температура воздуха - 2 градуса, ветер – до 6 метров в секунду, но ночью столбик термометра упадет еще ниже", - добавила Павленка.
Сегодня в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков
в школах. Павленко также обратилась к работодателям с просьбой отпустить сотрудников с работы раньше, поскольку к вечеру не исключены перебои в работе общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что на дорогах Ялты работает техника
— проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части.
