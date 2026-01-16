Рейтинг@Mail.ru
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
Ялту заметает снегом и усиливается ветер, на дорогах и улицах – гололед. Поэтому городские власти приняли решение об отмене уроков в школах. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ялту заметает снегом и усиливается ветер, на дорогах и улицах – гололед. Поэтому городские власти приняли решение об отмене уроков в школах. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Павленко также обратилась к работодателям с просьбой отпустить сотрудников с работы раньше, поскольку к вечеру не исключены перебои в работе общественного транспорта.Все службы города, а также МЧС работают в усиленном режиме. Однако из-за продолжающегося снегопада и порывистого ветра местами сохраняется плохая видимость, возможно образование снежного наката, добавила глава Ялты.Ранее сообщалось, что на дорогах Ялты работает техника— проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части. Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в четвергНа ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели

В Ялте отменили занятия в школах из-за снегопада

15:35 16.01.2026
 
Снегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ялту заметает снегом и усиливается ветер, на дорогах и улицах – гололед. Поэтому городские власти приняли решение об отмене уроков в школах. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.

"Нам обещают метель, на дорогах гололедицу. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, а с завтрашнего дня и по понедельник местами до 25 м/с. Учитывая сложные погодные условия приняли решение отпустить детей с занятий в школе", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

Павленко также обратилась к работодателям с просьбой отпустить сотрудников с работы раньше, поскольку к вечеру не исключены перебои в работе общественного транспорта.
Все службы города, а также МЧС работают в усиленном режиме. Однако из-за продолжающегося снегопада и порывистого ветра местами сохраняется плохая видимость, возможно образование снежного наката, добавила глава Ялты.
Ранее сообщалось, что на дорогах Ялты работает техника— проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части.
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.
