https://crimea.ria.ru/20260116/v-yalte-shkolnikov-otpustili-domoy-iz-za-meteli-1152449923.html
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
Ялту заметает снегом и усиливается ветер, на дорогах и улицах – гололед. Поэтому городские власти приняли решение об отмене уроков в школах. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T15:35
2026-01-16T15:35
2026-01-16T15:35
крым
ялта
янина павленко
школа
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152448478_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_7eea8c90fc9f31ef8cd2d8b86a33591f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ялту заметает снегом и усиливается ветер, на дорогах и улицах – гололед. Поэтому городские власти приняли решение об отмене уроков в школах. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Павленко также обратилась к работодателям с просьбой отпустить сотрудников с работы раньше, поскольку к вечеру не исключены перебои в работе общественного транспорта.Все службы города, а также МЧС работают в усиленном режиме. Однако из-за продолжающегося снегопада и порывистого ветра местами сохраняется плохая видимость, возможно образование снежного наката, добавила глава Ялты.Ранее сообщалось, что на дорогах Ялты работает техника— проводится расчистка и обработка противогололедными материалами проезжей части. Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в четвергНа ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152448478_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1176e394688250d8acab279c556dc4b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, янина павленко, школа, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, общество
В Ялте школьников отпустили домой из-за метели
В Ялте отменили занятия в школах из-за снегопада