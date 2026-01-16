https://crimea.ria.ru/20260116/v-yalte-i-alushte-zafiksirovali-sluchai-beshenstva-sredi-dikikh-zhivotnykh-1152442256.html

В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

2026-01-16T12:34

2026-01-16T12:34

2026-01-16T12:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В селе Пушкино Алуштинского муниципального округа выявили случай бешенства лисы. Теперь специалисты Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра проводят подворовые обходы для вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Крыма.В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным способом предотвратить заражение является своевременно проведенная профилактическая иммунизация животных.В пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" также отметили, что случаи бешенства среди диких животных зафиксированы в Ялте и Алуште.Ранее незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных было отмечено в Крыму и Севастополе.Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхВ Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенкомЕсть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава

