В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
В селе Пушкино Алуштинского муниципального округа выявили случай бешенства лисы. Теперь специалисты Ялтинского городского ветеринарного... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T12:34
2026-01-16T12:34
бешенство в крыму
госкомитет ветеринарии республики крым
животные
юбк
алушта
ялта
безопасность
вакцинация
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В селе Пушкино Алуштинского муниципального округа выявили случай бешенства лисы. Теперь специалисты Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра проводят подворовые обходы для вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Крыма.В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным способом предотвратить заражение является своевременно проведенная профилактическая иммунизация животных.В пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" также отметили, что случаи бешенства среди диких животных зафиксированы в Ялте и Алуште.Ранее незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных было отмечено в Крыму и Севастополе.Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхВ Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенкомЕсть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
юбк
алушта
ялта
крым
бешенство в крыму, госкомитет ветеринарии республики крым , животные, юбк, алушта, ялта, безопасность, вакцинация, крым, новости крыма
В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

На ЮБК зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

12:34 16.01.2026
 
© Госкомветеринарии РКВетеринар делает собаке прививку от бешенства
Ветеринар делает собаке прививку от бешенства
© Госкомветеринарии РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В селе Пушкино Алуштинского муниципального округа выявили случай бешенства лисы. Теперь специалисты Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра проводят подворовые обходы для вакцинации домашних животных. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии Крыма.
"На текущий момент в селе Пушкино привито более 50 кошек и более 35 собак", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным способом предотвратить заражение является своевременно проведенная профилактическая иммунизация животных.
В пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" также отметили, что случаи бешенства среди диких животных зафиксированы в Ялте и Алуште.
"Просим посетителей заповедника быть предельно осторожными при встрече с лисами и другими дикими животными", - призвали в дирекции.
Ранее незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных было отмечено в Крыму и Севастополе.
Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.
