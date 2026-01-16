Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе пропал свет - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Симферополе пропал свет
В Симферополе пропал свет - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Симферополе пропал свет
Столица Крыма в пятницу утром обесточена из-за технологических нарушений на линиях электропередачи. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T10:29
2026-01-16T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Столица Крыма в пятницу утром обесточена из-за технологических нарушений на линиях электропередачи. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго".Энергетики добавили, что в течении двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. О масштабах отключения не сообщается.Часом ранее стало известно, что пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.В пятницу погоду в Крыму определяет циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица, сообщал ранее республиканский гидрометцентр. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение.
10:29 16.01.2026 (обновлено: 10:37 16.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Столица Крыма в пятницу утром обесточена из-за технологических нарушений на линиях электропередачи. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Симферополя", - сказано в сообщении.
Энергетики добавили, что в течении двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. О масштабах отключения не сообщается.
Часом ранее стало известно, что пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях.
Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
В пятницу погоду в Крыму определяет циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица, сообщал ранее республиканский гидрометцентр. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение.
