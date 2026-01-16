https://crimea.ria.ru/20260116/v-simferopole-propal-svet-1152432725.html
В Симферополе пропал свет
В Симферополе пропал свет - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Симферополе пропал свет
Столица Крыма в пятницу утром обесточена из-за технологических нарушений на линиях электропередачи. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T10:29
2026-01-16T10:29
2026-01-16T10:37
крым
симферополь
энергетика
энергосистема крыма
отключение электроэнергии
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_21c82e457b667521fa4a8471d0cfd370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Столица Крыма в пятницу утром обесточена из-за технологических нарушений на линиях электропередачи. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго".Энергетики добавили, что в течении двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. О масштабах отключения не сообщается.Часом ранее стало известно, что пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.В пятницу погоду в Крыму определяет циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица, сообщал ранее республиканский гидрометцентр. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e092baab2e199b626d9f49746371042d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, энергетика, энергосистема крыма, отключение электроэнергии, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
В Симферополе пропал свет
Симферополь обесточен из-за технологического нарушения
10:29 16.01.2026 (обновлено: 10:37 16.01.2026)