В Симферополе пропал свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Столица Крыма в пятницу утром обесточена из-за технологических нарушений на линиях электропередачи. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго".Энергетики добавили, что в течении двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. О масштабах отключения не сообщается.Часом ранее стало известно, что пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.В пятницу погоду в Крыму определяет циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица, сообщал ранее республиканский гидрометцентр. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

