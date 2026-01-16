https://crimea.ria.ru/20260116/v-simferopole-proizoshel-poryv-na-setyakh-teplosnabzheniya-1152437089.html
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
В Симферополе в районе улицы Альпинистов в пятницу произошел порыв сетей теплоснабжения. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в районе улицы Альпинистов в пятницу произошел порыв сетей теплоснабжения. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.В пятницу Симферополь остался без электроснабжения из-за технологического нарушения. Свет обещают дать в течение двух часов. Часом ранее стало известно, что пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовВ Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХПрекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
В Симферополе началась проверка после аварии на сетях теплоснабжения – прокуратура
10:48 16.01.2026 (обновлено: 10:53 16.01.2026)