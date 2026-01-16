Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/v-simferopole-proizoshel-poryv-na-setyakh-teplosnabzheniya-1152437089.html
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
В Симферополе в районе улицы Альпинистов в пятницу произошел порыв сетей теплоснабжения. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T10:48
2026-01-16T10:53
крым
симферополь
отопление
прокуратура республики крым
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140605851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca6068ddfd5aed1ef3252346404f1a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в районе улицы Альпинистов в пятницу произошел порыв сетей теплоснабжения. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.В пятницу Симферополь остался без электроснабжения из-за технологического нарушения. Свет обещают дать в течение двух часов. Часом ранее стало известно, что пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводовВ Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХПрекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
https://crimea.ria.ru/20251221/kholodno-v-kvartire--kak-poluchit-pereraschet-za-otoplenie-1151857885.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140605851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8d1049c1fc3176900e7e351efd70287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, отопление, прокуратура республики крым, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма
В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения

В Симферополе началась проверка после аварии на сетях теплоснабжения – прокуратура

10:48 16.01.2026 (обновлено: 10:53 16.01.2026)
 
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в районе улицы Альпинистов в пятницу произошел порыв сетей теплоснабжения. По данному факту прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части готовности сетей к отопительному сезону", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
В пятницу Симферополь остался без электроснабжения из-за технологического нарушения. Свет обещают дать в течение двух часов. Часом ранее стало известно, что пять населенных пунктов Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ
Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объезда
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
21 декабря 2025, 20:11
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
 
КрымСимферопольОтоплениеПрокуратура Республики КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
10:38Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН
10:29В Симферополе пропал свет
10:28ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе
10:262025 год в событиях
10:00Трамп получил медаль Нобелевской премии
09:51В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмы
09:29В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях
09:17Пять населенных пунктов под Симферополем остались без света
09:03Доходы Крыма выросли почти в пять раз
08:51"Луноход-2": история высадки советского планетохода в инфографике
08:25Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
08:18Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
08:02Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области
07:37Снегопад и туман в Крыму – дорожная обстановка утром в пятницу
Лента новостейМолния