В Севастополе закрыли рейд из-за погоды - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/v-sevastopole-zakryli-reyd-iz-za-pogody-1152456918.html
В Севастополе закрыли рейд из-за погоды
В Севастополе закрыли рейд из-за погоды - РИА Новости Крым, 16.01.2026
В Севастополе закрыли рейд из-за погоды
В Севастополе в пятницу вечером остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T20:07
2026-01-16T20:07
севастополь
новости севастополя
транспорт
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд из-за погоды

В Севастополе закрыли рейд

20:07 16.01.2026
 
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Из-за ухудшения погодных условий линия "Радиогорка - Артбухта" приостановила работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
