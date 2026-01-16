https://crimea.ria.ru/20260116/v-sevastopole-voditelyu-za-smertelnoe-dtp-grozit-sem-let-tyurmy-1152431898.html

В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмы

2026-01-16T09:51

дтп в крыму и севастополе

происшествия

умвд россии по севастополю

закон и право

правосудие

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 36-летнего водителя BMW, который насмерть сбил двоих людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 октября 2025 года в районе дома № 21 по улице Колхозной в Балаклавском районе.По версии следствия, водитель иномарки, двигаясь задним ходом по грунтовой дороге, не заметил 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. В результате наезда пешеходы скончались на месте.При этом, на момент совершения ДТП водитель был трезв. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.Ранее сообщалось, что в Крыму насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе.Также сообщалось, что жителя Симферополя осудили на 4 года колонии за смертельное ДТП с мотоциклистом. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кировской области легковушка столкнулась с грузовым поездомВ Омске четверо детей пострадали при столкновении трех машинВ Волгоградской области при столкновении трех машин погибли семь человек

